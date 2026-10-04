La FIA reveló el problema que demoró más de una hora el inicio del GP de Bahréin en Malasia

Foto: AP. La largada original, tras el primer intento fallido. Una hora y media hubo que aguardar para el inicio del espectáculo.

Más de una hora y media de demora. La lluvia había mermado, las condiciones, más allá de la humedad lógica en el circuito de Sepang, eran aptas para el comienzo de la competencia. Un primer intento fallido, muchas dudas y ninguna comunicación oficial. ¿Qué pasó en el arranque del GP de Bahréin?

Tras iniciarse el procedimiento de partida en movimiento detrás del auto de seguridad, la dirección de carrera mostró la bandera roja y envió a todos los protagonistas a boxes.

En ese lapso de dos giros, varios monoplazas evidenciaron llamativos problemas mecánicos; entre ellos, el neerlandés Max Verstappen y el inglés Lewis Hamilton.

Cancelado ese intento, la acción en Sepang se demoró 40 minutos más hasta poder llevarse a cabo en condiciones normales. Ello ocurrió tras una hora y media de espera. Afortunadamente, la competencia se desarrolló sin sobresaltos.

¡¡QUE COMPLICADA VIENE LA MANO!! Verstappen y Hamilton, quienes largan 1° y 2° respectivamente, tuvieron problemas con el acelerador y la vuelta de formación tuvo que ser suspendida… 📺 #BahrainGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/rVtU8PWvKr — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2026

El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, explicó lo ocurrido y confirmó que un fallo en el software suministrado por el ente supremo y desarrollado junto con los equipos a lo largo de varios años fue responsable de todo el caos.

«No logramos probar el software tan exhaustivamente como nos habría gustado porque ha habido muy poco rodaje en mojado este año. Hubo una especie de combinación de circunstancias que hizo que este fallo se activara«, dijo Tombazis durante una sesión adicional con los medios después de la carrera.

«Básicamente, en la vuelta de formación, algunos coches iban muy despacio y casi llegaron a detenerse. Hubo una especie de efecto acordeón entre los coches y algunos casi se pararon por completo. Ese fallo impidió entonces que la potencia se volviera a desplegar y que los coches arrancaran de nuevo.»

Esto está estrechamente relacionado con la reducción de la potencia eléctrica a 250 kW en condiciones de lluvia. Aunque el software necesario para esto fue probado por varios equipos, incluidos Red Bull y Racing Bulls, el mismo no fue testeado en las condiciones detrás del coche de seguridad y, por tanto, no a esas velocidades extremadamente bajas.