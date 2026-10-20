La formación de Boca vs. Vasco da Gama por Sudamericana: Paredes iría al banco

Sebastián Villa se perfila para ser titular en el ataque de Boca, acompañando a Miguel Merentiel y Leonel Flores. (Foto: FOTOBAIRES)

Boca va por la remontada en el Maracaná. Sin margen de error tras la derrota 1-0 en La Bombonera, el Xeneize visita a Vasco da Gama este martes desde las 21:30, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Rodolfo Arruabarrena tendría definido el equipo para buscar la clasificación y Leandro Paredes comenzaría en el banco de suplentes. El capitán sufrió un desgarro hace 11 días e hizo todo lo posible para estar disponible en Río de Janeiro, pero lo más probable es que no sea titular.

En su lugar estaría Rodrigo Battaglia, quien completó los 90 minutos ante Talleres el último viernes, en su primer partido después de más de 10 meses de inactividad por una grave lesión en el tendón de Aquiles. El cuerpo técnico se inclinaría por él en lugar de Williams Alarcón, titular en el partido de ida.

En ataque, Sebastián Villa acompañaría a Miguel Merentiel y Leonel Flores. El colombiano iría desde el arranque como extremo por izquierda, mientras que Alan Velasco esperaría su oportunidad entre los suplentes.

Del lado de Vasco da Gama, la duda pasa por el lateral derecho. Paulo Henrique sufrió una molestia muscular el último sábado, en la derrota por 1-0 ante San Pablo, y el entrenador Pedro Emanuel lo esperaría hasta último momento. De todas maneras, José Luis Rodríguez sería el principal candidato para reemplazarlo.

Formaciones, hora, TV y datos del partido

Vasco da Gama:

Probable formación: Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa; Adson, Thiago Mendes, Alan Lescano, Jair; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Hora: 21:30

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Estadio: Maracaná

TV: DSports (Canal 109 de Flow)