La formación de Boca vs. Vasco da Gama por Sudamericana: Paredes, ¿titular o suplente?

Sebastián Villa se perfila para ser titular en el ataque de Boca, acompañando a Miguel Merentiel y Leonel Flores. (Foto: FOTOBAIRES)

Boca va por la remontada en el Maracaná. Sin margen de error tras la derrota 1-0 en La Bombonera, el Xeneize visita a Vasco da Gama este martes desde las 21:30, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Rodolfo Arruabarrena ya habría definido qué hacer con Leandro Paredes. El capitán sufrió un desgarro hace 11 días e hizo todo lo posible para estar disponible esta noche en Río de Janeiro. Sin embargo, lo más probable es que comience el partido en el banco de suplentes.

En su lugar, Rodrigo Battaglia sería titular. El ex Huracán completó los 90 minutos ante Talleres el último viernes, en su primer partido después de más de 10 meses de inactividad por una grave lesión en el tendón de Aquiles. El cuerpo técnico lo habría visto en mejores condiciones que a Williams Alarcón, quien fue titular en el encuentro de ida.

Otro interrogante para el Vasco en la previa estaba en el ataque. Miguel Merentiel y Leonel Flores aparecían como fijas, mientras que Sebastián Villa y Alan Velasco se disputaban el último lugar en la delantera. Finalmente, el colombiano iría desde el arranque como extremo por izquierda.

Del lado de Vasco da Gama, la única duda pasa por el lateral derecho. Paulo Henrique sufrió una molestia muscular el último sábado, en la derrota por 1-0 ante San Pablo, y el entrenador Pedro Emanuel lo esperará hasta último momento, aunque José Luis «Puma» Rodríguez pica en punta para reemplzarlo.

Formaciones, hora, TV y datos del partido

Vasco da Gama

Probable formación: Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa; Adson, Thiago Mendes, Alan Lescano, Jair; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

Boca

Probable formación: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Hora: 21:30

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Estadio: Maracaná

TV: DSports (Canal 109 de Flow)