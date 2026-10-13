La joven promesa de la Selección que brilla en su club y suena entre varios grandes de Europa

Jugó en la Selección, volvió a su club y marcó dos goles en el clásico carioca.

De joven promesa a realidad. El lateral argentino Agustín Giay atraviesa un enorme presente en su carrera profesional, con reciente participación en la Selección Argentina y un lugar trascendental en el Palmeiras de Brasil.

El defensor de 22 años estuvo cerca de confirmar la nómina de jugadores para el Mundial 2026 y ahora, tras la última fecha FIFA, su presencia con la albiceleste parece una confirmación: Giay es hoy el nuevo N°4 del combinado nacional.

El joven surgido en San Lorenzo fue titular en los pasados tres amistosos y rindió a la altura de las expectativas. Sin Gonzalo Montiel en la convocatoria, algo que parece no tener vuelta atrás, el lateral empezó a adueñarse de un puesto que hace tiempo genera dudas.

🔥🇦🇷🇧🇷 DOBLETE DE AGUSTÍN GIAY. https://t.co/eKEeqwQqOU — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 11, 2026

A eso se le suma su gran momento en el Palmeiras de Brasil, club en el que milita desde 2024. Fecha tras fecha, su rendimiento futbolístico cautiva a Lionel Scaloni y también a varios gigantes de Europa, que buscarán incorporarlo a partir de enero cuando se abra el mercado de pases.

El pasado domingo, Giay fue una de las grandes figuras del clásico paulista y marcó un doblete para el 4-1 del Verdao sobre Corinthians en el Allianz Parque; una actuación indiscutiblemente consagratoria. Fue su tercer gol en 41 partidos en lo que va de este 2026.

Según el periodista Matteo Moretto, el defensor de 22 años tiene varios pretendientes en el viejo continente y podría dar el salto en pocos meses. En el último mercado de pases ya había sido sondeado por Atlético de Madrid, Milan y Napoli y se espera que vuelvan a la carga.

Como su contrato vence en diciembre de 2030, Giay solo dejará el conjunto brasileño si llega una oferta tentadora, que rondaría los 20 o 25 millones de euros. Vale recordar que el Verdao le pagó 7,5 millones de dólares al Ciclón por el 75% del pase y fijó una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.