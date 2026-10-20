¡La maniobra del año! Así se lució Franco Colapinto ante Fernando Alonso en Austin 2024

Apenas disputaba su cuarta competencia en la Fórmula 1. Los ojos de la afición mundial ya estaban sobre él luego del brillante debut en Monza, y más todavía tras la notable gesta semanas después en Bakú, con sus primeros puntos por el campeonato del mundo.

Por si eso fuese poco, en el Circuito de las Américas, escenario del Gran Premio de Estados Unidos de 2024, el argentino Franco Colapinto volvió a hacer de las suyas. Esta vez, luciéndose ante un bicampeón mundial y coronando la maniobra del año, según lo determinó la página oficial de la F1 a final de temporada.

El argentino había largado 15°, pero el gran ritmo de competencia le permitió avanzar terreno y prenderse de lleno en la lucha por los puntos. Así fue como, en la vuelta 23, llegó el movimiento magistral, premiado luego por los fanáticos, sobre el Aston Martin N°14.

Como le vas a hacer esa maniobra a un bi-campeón del mundo en tu 4ta carrera!? Estas loco Franco Alejandro!!! https://t.co/tCI8uK5jFu — Juan Cruz Alvarez (@Juanito77ok) October 18, 2026

Tras perseguirlo de cerca durante varios pasajes, Colapinto, que por entonces tenía 21 años, aprovechó la velocidad de punta del motor Mercedes de su Williams y, sobre el final de la curva 12, amagó por un lado y atacó por el otro, ganando la cuerda del asturiano y sellando la gran maniobra en cuestión.

Fue una votación del público, que tuvo nueve opciones para elegir el mejor adelantamiento del año. En esa puja, el argentino se impuso ante sobrepasos del piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, y del australiano Oscar Piastri, que corre para McLaren.

"DEMOSTRÓ SU VELOCIDAD Y SU TALENTO" 👏🏻👏🏻 De FERNANDO ALONSO para Franco #Colapinto 📺 Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium https://t.co/F45asxLQpG December 8, 2024

Luego de esa remontada, Colapinto dijo: “Quizás no era ideal, pero sabía que teniendo el ritmo que teníamos, iba a ser mejor para nosotros aprovechar ese ritmo en el aire limpio. Y cuando lo tuvimos fuimos muy fuertes; y cuando pusimos los medios volamos. Fue genial ver cómo nos recuperamos y volvimos más fuertes después de un día muy difícil. Fue un sábado duro, pero merecían los puntos hoy”.

Alonso, por su parte, comentó post carrera: «Ha mostrado sus cartas y su identidad. Cuando el auto rindió y no tuvo problemas, demostró su velocidad y talento. Solo hay 2º asientos, pero seguramente le llegará la oportunidad tarde o temprano».

Colapinto y Alonso mantienen un vínculo cercano y amistoso. En la Fórmula 4, el joven argentino fue parte del equipo del dos veces campeón del mundo -Drive X, patrocinado por el español- y en 2019 se coronó campeón de España cuando apenas tenía 16.