La racha adversa que Alpine y Franco Colapinto buscarán dejar atrás en el GP de Estados Unidos

El Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1, a celebrarse desde el viernes en el Circuito de Las Américas (COTA) por la fecha 18 del Mundial 2026, representa un reto singular para el equipo Alpine y el piloto argentino Franco Colapinto.

El inicio de la gira americana, que además contempla las competencias de México, Brasil y Las Vegas (luego quedarán las últimas dos en ¿Medio Oriente?), sitúa al team francés en una posición bien clara y precisa en cuanto a objetivos y resultados.

Luego de tres carreras sin puntuar, la escuadra con sede en Enstone debe imperiosamente volver a la zona de puntos si pretende finalizar en el 5° puesto del campeonato de constructores, para lo cual deberá recobrar la fiabilidad mecánica y, por sobre todo, mejorar las prestaciones competitivas de sus dos monoplazas.

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La última vez que Alpine cosechó puntos en la presente temporada ocurrió en el Gran Premio de España, en el Madring Circuit, gracias al 7° puesto del argentino Colapinto. En tanto que el francés Pierre Gasly no logra concluir dentro del Top 10 desde el Gran Premio de Italia en Monza.

Durante buena parte del año, la escuadra que encabeza Flavio Briatore fue la principal referencia en esa lucha paralela por ser “el mejor del resto”. Pero antes del receso, el crecimiento de Racing Bulls puso en jaque esa posición, situación agravada por la sequía de tres carreras sin sumar.

Alpine marcha 6° en ese campeonato, a 32 puntos del equipo situado en Faenza (Italia), con seis competencias por delante. Naturalmente, la casa francesa debe mejorar el promedio de cuatro puntos por carrera para intentar dar caza de la escuadra “B” de Red Bull.

Otro de los objetivos en COTA para los de Enstone será dejar atrás los problemas de fiabilidad mostrados en la pasada carrera de Singapur con Colapinto, víctima de dos fallos mecánicos que lo dejaron a un costado en el Sprint y la carrera del domingo, respectivamente (problemas con el almacenamiento de la energía) y en la carrera principal (transmisión).

#F1xFoxSports | Franco Colapinto superó a Pierre Gasly en el #USGP Seguí toda la actividad de Fórmula 1®️ junto a @puenteadrian, @aagulla_TV y @f1andersen en la pantalla de Fox Sports. https://t.co/qu8Ia2jz7o — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 19, 2025

“Pasamos por una racha de carreras complicadas en las últimas semanas, pero estuve en Enstone con mis ingenieros trabajando intensamente para asegurar que las próximas citas sean mucho mejores. Tenemos mucho trabajo por delante en la pista; estoy muy motivado para afrontarlo y lograr otro fin de semana sólido en Austin”, dijo Colapinto en la previa a la carrera de fin de semana en Austin.

Si bien falta la confirmación oficial, Alpine estrenaría en Texas el último paquete de actualizaciones del A526 con el que afrontará las seis últimas citas de 2026. Se trataría de una mejora aerodinámica. Al tiempo que Racing Bulls no se quedará de brazos cruzados, ya que también planea modificaciones en su VCARB03 a Estados Unidos (fondo, pontones y cubre motor).

“Fueron unas semanas difíciles para nosotros como equipo, en las que los resultados no nos acompañaron», expresó Pierre Gasly. Y prosiguió: «Sabemos lo que está en juego en el campeonato y, ahora mismo, la situación no nos favorece. Dicho esto, depende de nosotros seguir extrayendo el máximo potencial del coche, continuar mejorando el rendimiento y tratar de obtener buenos resultados en pista para sumar puntos carrera tras carrera”, agregó el francés.