La rompe en la MLS junto a Griezmann y declaró que le gustaría jugar en Boca

Martín Ojeda es uno de los futbolistas del momento en la MLS. En Orlando City, donde comparte ataque con el crack francés Antoine Griezmann, acumula 16 goles y tres asistencias en 28 partidos disputados en la actual temporada. Además, es el máximo goleador histórico del club de Florida, con 49 tantos.

El delantero, oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, surgió en Ferro y pasó por Racing, Huracán y Godoy Cruz. En el conjunto mendocino tuvo destacadas temporadas entre 2020 y 2022, que le abrieron las puertas del fútbol estadounidense. Este miércoles, en diálogo con Sharapfutbol, declaró que le gustaría jugar en Boca Juniors.

En primera instancia, Ojeda fue consultado sobre el interés del Xeneize en mercados de pases anteriores. «Sabía que se me había nombrado y estaba entre algunos nombres, pero no llegó a ser nada concreto. Solo fueron consultas y no pasó nada», respondió.

Ante la inevitable pregunta sobre si le gustaría jugar en Boca, el delantero fue contundente: «Obvio. Tengo a toda mi familia que es hincha de Boca y siempre están jodiéndome para que aproveche alguna oportunidad», confesó, con un guiño al club de la Ribera.

Por otro lado, el zurdo se refirió al golazo que convirtió tras una gran jugada colectiva, con asistencia de Griezmann, en la que definió con una espectacular pirueta. «Nosotros, como argentinos, tenemos mucho potrero encima. Eso hace que nos salgan esas cosas dentro de la cancha», concluyó.