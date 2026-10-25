Leandro Paredes, rendido ante Álvaro Montero: «Hay arqueros para momentos importantes»

Boca Juniors logró un triunfazo esta tarde en el Libertadores de América ante Independiente por 1 a 0, con un gol agónico de cabeza del juvenil Facundo “Jagger” Herrera. Así, el Xeneize recuperó la punta de la tabla anual, donde manda, por ahora en soledad, con 57 puntos.

No todos los flashes se los llevó el defensor autor del único tanto del encuentro. Hubo otro protagonista que resultó fundamental para los tres puntos conseguidos por el equipo que dirige el Vasco Arruabarrena: el arquero Álvaro Montero, que volvió a lucirse en momentos importantes.

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El largo arquero cafetero apareció en un momento clave de partido, tapando un remate que bien pudo ser el empate del Rojo, lo que le valió elogios del mismísimo Leandro Paredes, capitán y máxima figura de Boca Juniors.

«Le fui a decir que nos salvó otra vez«, comenzó diciendo el volante, que también se refirió al abrazo con Montero en el final del partido y el motivo de su reconocimiento al arquero. «Hay arqueros que están para momentos importantes, para los momentos clave. Hoy lo volvió a demostrar«, declaró.

El mediocampista de la Selección también analizó el desarrollo del encuentro, muy trabado de principio a fin, además de referirse a lo que viene para el Xeneize, que sueña con terminar el año con luchar en todos los frentes.

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“Sabíamos que el partido iba a ser así. Vinimos a un estadio complicado y contra un rival complicado. Ahora quedan dos finales y vamos a dar lo mejor”, expresó el mediocampista, que remarcó la dificultad del encuentro y ya puso la mira en los próximos desafíos.

«Estamos bien y trabajando mucho para competir en todo lo que tenemos por delante. Lo estamos haciendo bien. Estamos cerca de todo, pero queda mucho por hacer«, agregó Paredes, con la mirada puesta en los objetivos que todavía tiene Boca en la temporada.