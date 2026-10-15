Licha Martínez se disculpó tras los explosivos dichos contra la dirigencia de Manchester United

Se habla que el defensor argentino comenzaría a ver su futuro fuera de los Diablos Rojos.

Luego de la polémica generada con sus dichos tras la derrota de su equipo el pasado martes en la Champions League, el argentino Lisandro Martínez emitió hoy un comunicado aclarando que se reunió con el DT de Manchester United y sus compañeros y que pidió disculpas por el exabrupto.

El defensor de la Selección Argentina había declarado post caída ante Atlético de Madrid: “El desempeño fue malo, muy malo. Tengo que controlarme. Eso refleja a nuestro club actualmente. Esto no es un club de nivel Liga de Campeones. Esperaba más inversión en el verano. Tengo que ser honesto”.

Las explosivas declarciones del argentino, que apuntaron contra el director deportivo del club, Jason Wilcox, desataron un escándalo total puertas adentro de los Diablos Rojos. Ello, además de una multa económica (por infringir el código de conducta interno es prácticamente inevitable), podría significar una prematura salida del jugador de la institución, cuyo vínculo contractual vence en 2027.

🗣️ Lisandro Martínez: "I have to control myself a lot. Sometimes it’s a reflection in the mirror of our club at this moment. "I expect more from our technical director, I have to be honest. I expected more investment in the summer. "We keep changing managers, but what about other areas? It’s easy to say the coach, the players, but also we have to see others, huh? I can’t say more. "If you don’t change, next season it’s a big problem." https://t.co/h1Pmwyg9e4 — RazedFootball (@RazedFootball) October 13, 2026

Sin embargo, Martínez volvió a hablar en las últimas horas y retractarse de lo expresado en caliente: “Me reuní con la comisión directiva del club y con el entrenador. Fue una conversación muy positiva. Pudimos intercambiar opiniones y hablar abiertamente sobre lo que ocurrió después del partido.”, comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.

Y prosiguió: “Todos saben que soy una persona apasionada y que vivo el fútbol con gran intensidad. La frustración de la derrota me llevó a expresar lo que sentía en un momento y lugar que quizás no fueron los adecuados, y por eso quiero disculparme”.

De este modo, Martínez le puso punto final al tema y ahora se enfoca en el próximo encuentro de la Premier League ante el Leeds, pactado para el domingo 18 de octubre a partir de las 10. En lo que respecta a la Champions League, tendrá revancha ante el Como de Italia como visitante, el miércoles 21 desde las 13.45.

Habrá que esperar en las próximas horas si, efectivamente, el técnico Michael Carrick aplica un castigo y lo deja fuera del once titular para el sábado.

“Sé que cada persona en el Manchester United está haciendo lo posible para lograr nuestra ambición compartida: traer el éxito que este club y sus aficionados merecen. Con esta situación ya superada estamos totalmente enfocados en ganar juntos”, cerró Licha en su comunicado de redes sociales.