Lionel Messi va en busca de su gol 900: ¿será el día?

El capitán argentino va en busca del gol novecientos en su carrera profesional.

Lionel Messi va esta noche en busca de su gol número 900 como futbolista profesional en la revancha entre Inter Miami y Nashville por los octavos de final de la Concachampions.

Tras el empate 0-0 del compromiso de ida, Las Garzas de Javier Mascherano se reencuentran con su gente en 2026.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul no jugaron el pasado sábado en la MLS y descansaron para el duelo de esta noche.

La formación confirmada de Inter Miami

Dayne St Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia; y Germán Berterame.

El vencedor de esta eliminatoria irá frente al ganador de América vs. Phladelphia, con ventaja por la mínima para las Águilas.

Lionel Messi volverá a jugar el domingo a domicilio por la MLS y luego se sumará a la delegación de la Selección Argentina para una semana de trabajos que se cerrará con el amistoso ante Guatemala en La Bombonera.

Anoche hubo festejos argentinos en el empate 1-1 entre Cruz Azul y Monterrey, que firmaron Corcho Rodríguez y José Paradela.