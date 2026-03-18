Lionel Messi va en busca de su gol 900: ¿será el día?
El capitán de Inter Miami intentará guiar a su equipo a los cuartos de final de la Concachampions y al mismo tiempo llegar a un nuevo récordo en su carrera. Los detalles.
Lionel Messi va esta noche en busca de su gol número 900 como futbolista profesional en la revancha entre Inter Miami y Nashville por los octavos de final de la Concachampions.
Tras el empate 0-0 del compromiso de ida, Las Garzas de Javier Mascherano se reencuentran con su gente en 2026.
Lionel Messi y Rodrigo De Paul no jugaron el pasado sábado en la MLS y descansaron para el duelo de esta noche.
La formación confirmada de Inter Miami
Dayne St Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia; y Germán Berterame.
El vencedor de esta eliminatoria irá frente al ganador de América vs. Phladelphia, con ventaja por la mínima para las Águilas.
Lionel Messi volverá a jugar el domingo a domicilio por la MLS y luego se sumará a la delegación de la Selección Argentina para una semana de trabajos que se cerrará con el amistoso ante Guatemala en La Bombonera.
Anoche hubo festejos argentinos en el empate 1-1 entre Cruz Azul y Monterrey, que firmaron Corcho Rodríguez y José Paradela.
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