Lionel Messi y su vuelta Inter Miami: cuándo vuelve a jugar y los objetivos por delante

El astro argentino Lionel Messi volvió a entrenarse con el Inter Miami tras la inolvidable noche que vivió el pasado martes en el Estadio Monumental, que marcó su despedida de la Selección Argentina de Fútbol tras más de dos décadas.

El capitán de las Garzas retomó las prácticas con el conjunto de Florida luego de la victoria de Argentina 3-0 ante Benín durante el cierre de la fecha FIFA, reactivando el modo competencia y procurando seguir dando batalla en la Major League Soccer de los Estados Unidos.

El conjunto que dirige el argentino Kily González, reciente campeón de la Copa de Campeones, va por el bicampeonato doméstico, aunque en agenda hay otros importantes objetivos de aquí en adelante.

Así arrancó nuestra mañana 😁☀️ https://t.co/Gj21fRxrAX — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 8, 2026

Messi se sumó ayer a los trabajos con su equipo, junto a su amigo y compatriota Rodrigo De Paul, con vistas a lo que será el partido del próximo sábado ante D.C. United, previsto para las 20:30 en el Nu Stadium. La cita puede resultar determinante para sostener la ubicación del equipo en la Conferencia Este.

El equipo de Florida llega al encuentro ubicado en el tercer puesto de la Conferencia Este de la MLS, a 14 puntos de Nashville, que lidera esa zona. La posición actual de Las Garzas le permite observar con tranquilidad el requisito de finalizar entre los nueve primeros para clasificarse a los playoffs.

All eyes on Saturday 🤜 🤛 https://t.co/s7u55EMdWZ October 8, 2026

Dicha instancia tendrá un valor especial para Inter y su misión de conseguir el bicampeonato. La campaña todavía ofrece margen para modificar posiciones y el encuentro con D.C. United será parte de una seguidilla que exigirá resultados para sostener ese objetivo.

Para Messi, actual goleador del certamen local con 21 tantos, el objetivo será sumar dos títulos más antes de fin de año para llegar a las 50 vueltas olímpicas durante su carrera profesional y convertirse en el primer jugador de la MLS en ganar el MVP tres veces consecutivas.

Esa posibilidad dependerá de la evolución de Inter Miami en la carrera por el Supporters’ Shield y de su desempeño en los playoffs de la MLS Cup. Hasta el momento, el astro rosarino ya se sitúa como el futbolista más ganador de la historia, con una distancia amplia frente a Dani Alves y Marquinhos, quienes tienen 43 títulos, y Andrés Iniesta, que acumula 40.