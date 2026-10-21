Lionel Scaloni llegó a un acuerdo para renovar con la Selección Argentina hasta 2030

Lionel Scaloni llegó a un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para renovar su contrato al frente de la Selección Argentina hasta el Mundial 2030, según informó el periodista César Luis Merlo en Tribuna.com. El vínculo actual del entrenador vence en diciembre de este año y solo resta la firma formal para oficializar su continuidad.

De esta manera, la Albiceleste se aseguraría la continuidad del cuerpo técnico que condujo al equipo a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima en 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. El nuevo contrato le permitiría a Scaloni completar otro ciclo mundialista al frente del seleccionado nacional.

El acuerdo llega después de varias semanas de expectativa en torno al futuro del entrenador, aunque las negociaciones se habían encaminado en la última fecha FIFA. Con el entendimiento alcanzado, la AFA apuesta por mantener la estructura que llevó a la Selección a lo más alto del fútbol mundial.

Scaloni asumió como entrenador de la Selección Argentina en 2018 y, desde entonces, construyó uno de los ciclos más exitosos de la historia del equipo nacional.

A la espera de la firma y el anuncio oficial, la continuidad del entrenador apunta a darle estabilidad al proyecto de cara a los próximos desafíos, con la Copa América 2028 como objetivo inmediato y la Copa del Mundo 2030 como horizonte.