Llegada con estilo: Franco Colapinto ingresó al paddock de Austin en una Yamaha de Moto GP

Por un rato, Franco Colapinto cambió las cuatro por las dos ruedas. El argentino se entusiasmó y pidió acelerar por algunos metros la moto Prima Pramac Yamaha MotoGP para su ingreso al paddock de Austin, donde desde mañana se celebra el Gran Premio de Estados Unidos de F1.

El pilarense se subió a la unidad que normalmente es pilotada por Jack Miller y Toprak Razgatlıoğlu. En concreto, la Yamaha YZR-M1 del equipo satélite de la fábrica japonesa, el Prima Pramac. Con el motor encendido pero la moto en punto muerto, Franco fue empujado mientras aceleraba y hacía rugir a la máquina de 1000 cc.

El argentino, que en las últimas horas también fue noticia por montar un caballo en un rancho texano, tiene algo de experiencia montando motos, y aunque no llegó ni de cerca a la velocidad máxima, sin duda atrajo mucha atención de los que lo rodeaban en los boxes texanos.

A wheelie cool entrance 🏍️ https://t.co/8PbTu24yKm — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 22, 2026

No es casualidad la elección del argentino, pues el equipo Pramac es una estructura patrocinada por Alpine. Y la cita de Austin es especial. Es la sede del Gran Premio local para el conglomerado que dirige a las principales categorías del motor, Liberty Media y se utilizará para reivindicar tanto a la F1 como a MotoGP al mismo tiempo.

Durante el fin de semana en Austin, la Fórmula 1 y el Moto GP, como parte de esa colaboración vinculando a escuderías y pilotos, habrá exhibiciones de varias fábricas con distintos pilotos.

En concreto, Andrea Dovizioso se subirá a la Yamaha que manejó Colapinto, Dani Pedrosa estará con la KTM, Bulega en la Ducati y Savadori con la Aprilia. Sólo faltará Honda, que vive un momento difícil con sus probadores ante la acumulación de lesiones. Un pequeño aperitivo para la intención futura de Liberty de poder albergar una carrera de los dos Mundiales un mismo fin de semana. ¿Será posible?