«Lo volvería a hacer»: Nakis habló de cuando le secó la nuca a Tapia y defendió el formato del fútbol argentino

Luciano Nakis le secó la transpiración a Claudio Tapia durante el partido entre Argentina y Canadá, por la semifinal de la Copa América 2024.

Días antes de que la Selección Argentina se consagrara bicampeona de América en Estados Unidos, una llamativa escena recorrió el mundo: Luciano Nakis, prosecretario general de la AFA y candidato a presidente de Independiente por Lista Roja, le secó la nuca a Claudio Tapia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, durante la semifinal ante Canadá.

Mucho se habló de aquel gesto inusual y, el miércoles por la noche, el dirigente, que también es presidente de Deportivo Armenio y miembro de la Comisión de Competiciones Masculinas de Selecciones de la FIFA, habló al respecto. «No estoy arrepentido porque yo ayudé a un amigo, a un compañero que se sentía mal, y lo volvería a hacer», afirmó en No Podemos Perder, por AZZ.

«Cuando pasó eso, tené en cuenta que tenemos a los grupos importantes en contra. Estuve más de 60 días en la tapa de dos canales importantes», agregó. Luego, amplió: «Yo no sé si vos o alguno de acá se la aguanta, que te digan apodos. Yo tengo hijas que van al colegio y las cargan en el colegio, y de eso nadie se hace cargo».

Por otro lado, el dirigente afirmó que le gusta el formato actual del fútbol argentino, con 30 equipos compitiendo en Primera División. «Para mí, el fútbol argentino es un fútbol federal, que es competitivo. Antes no había chance de que los hinchas de Independiente en Santiago del Estero conozcan a Independiente», argumentó.

«Cuando estaban los descensos, que estaba proyectado que descendieran tres o cuatro y que subieran dos, los dirigentes estaban desesperados por cambiarlo», sentenció Nakis. Las elecciones presidenciales de Independiente se realizarán el domingo 13 de diciembre.