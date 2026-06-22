Los nuevos récords mundialistas que podrá marcar Lionel Messi en el duelo ante Austria

(AP) El astro argentino viene de marcar triplete e igualar la marca de Miroslav Klose como máximo goleador mundialista.

Luego de la magistral actuación en el debut ante Argelia, con un triplete que sentenció la goleada por 3 a 0, Lionel Messi quedó a las puertas de nuevos récords mundialistas en la continuidad del certamen más importante del mundo.

La descollante actuación del pasado martes, le valió al rosarino llegar a los 16 tantos en una Copa del Mundo e igualar la cifra del alemán Miroslav Klose, por lo que hoy, ante el seleccionado de Austria, el astro argentino podría quedar en la cima como el máximo anotador en la historia.

Otra marca interesante que podrá romper Lio tiene que ver con la cantidad de partidos ganados en la historia de Mundiales. Con la victoria del martes ante los africanos, Messi firmó su 16° triunfo en Copas del Mundo, hito que también ostenta el delantero alemán.

El tercer récord tiene una particularidad: los goles convertidos desde afuera del área. Con el zurdazo que abrió el marcador ante Argelia, el 10 alcanzó los cinco tantos de larga distancia e igualó la marca que pertenecía en soledad al brasileño Rivelino.

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Los cinco tantos de Rivelino llegaron entre México 1970 y Alemania 1974. El histórico mediocampista brasileño convirtió desde media distancia frente a Checoslovaquia, Perú, Uruguay, Zaire y Alemania Oriental, una marca que se mantuvo vigente durante décadas.

En el caso de Messi, su marca quedó repartida en tres ediciones diferentes: marcó desde afuera del área ante Bosnia, Irán y Nigeria en Brasil 2014; frente a México y Australia en Qatar 2022; y ahora sumó otro con el potente remate contra Argelia en el Mundial 2026.

De continuar hoy con otra actuación determinante, el mejor jugador del planeta se perfila para continuar engrosando infidad cantidad de récords mundiales.