Malas noticias para River e Independiente Rivadavia: grave lesión de Maxi Salas

Maxi Salas, tendido en el piso con evidentes gestos de dolor tras un choque con Renzo Giampaoli. (Foto: Juan Alfredo Ponce / MDZ)

Independiente Rivadavia lo ganaba desde el comienzo ante Gimnasia de La Plata en Mendoza, pero el Lobo lo empató sobre el final y la Lepra se quedó con un doble sabor amargo. Además de perder dos puntos clave en la pelea por la tabla anual, el conjunto mendocino sufrió la grave lesión de Maximiliano Salas.

Cuando estaba por finalizar el partido, Salas chocó contra el defensor Renzo Giampaoli y quedó tendido en el piso, con evidentes gestos de dolor. El delantero de 28 años recibió atención médica dentro del campo de juego y, como el conjunto local ya no tenía más cambios, intentó continuar. Sin embargo, apenas pudo caminar y finalmente debió ser retirado en carrito una vez finalizado el encuentro.

🚑 | Maximiliano Salas se rompió los ligamentos cruzados en esta jugada. pic.twitter.com/B354Rb79oS October 3, 2026

La preocupación inicial se confirmó horas más tarde, luego de los estudios médicos: Salas sufrió una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante alrededor de ocho meses.

La lesión significa un duro golpe para el equipo dirigido por Alfredo Berti, que pierde a uno de sus titulares para la recta final del Clausura y también para la Supercopa Argentina frente a Estudiantes, que se disputará el domingo 11 de octubre.

Además, también es una mala noticia para River. El Millonario cedió a préstamo a Salas a la Lepra a comienzos de agosto por un año, con una opción de compra de cuatro millones de dólares por el 50% de su ficha. Con esta lesión y el largo período de recuperación que tendrá por delante, parece difícil que el equipo mendocino ejecute esa opción.