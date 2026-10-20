¡Maracanazo de Boca! Lo dio vuelta ante Vasco da Gama y jugará la final de la Sudamericana

Leandro Paredes arriesgó su físico y marcó un golazo agónico para que Boca clasifique a la final de la Copa Sudamericana. (Foto: Clarín Fotografía)

Boca tuvo su Maracanazo. En una noche cargada de emoción, el Xeneize venció 3-1 a Vasco da Gama en Brasil, dio vuelta la serie de semifinales y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana que se disputará en Barranquilla, Colombia, a donde espera por Atlético Minero o Montevideo City Torque.

Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes marcaron los goles de una remontada que tuvo de todo y terminó con el festejo del equipo de Rodolfo Arruabarrena en el mítico estadio brasileño.

El Xeneize tuvo un comienzo soñado. A los 4 minutos, Lautaro Blanco ejecutó un córner desde la izquierda y Lautaro Di Lollo se impuso de cabeza ante Santiago Sosa para marcar en el segundo palo. Así, Boca se puso 1-0 e igualó el resultado global.

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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena aprovechó el envión y casi estiró la ventaja dos minutos después. Luego de una buena patriada de Lautaro Blanco, el rebote le quedó a Miguel Merentiel en el área. El uruguayo improvisó un buen taco y Leonel Flores quedó de cara al gol. Sin embargo, el defensor cerró justo y la mandó al córner.

Luego de ese tiro de esquina, el conjunto local tuvo un contragolpe muy claro, encabezado por Alan Lescano, para igualar el partido. Sin embargo, Duarte y Adson se molestaron al ir a buscar la misma pelota y desperdiciaron una gran chance.

A los 26 minutos, el local tuvo su chance a partir de un córner. Alan Lescano ejecutó desde la izquierda y Thiago Mendes, que se desmarcó de Miguel Merentiel, cabeceó en soledad en el segundo palo, aunque su remate se fue junto al poste derecho de Álvaro Montero.

A los 31 minutos, el Xeneize tuvo una chance inmejorable para estirar la ventaja. Santi Sosa perdió la pelota en el medio y Merentiel dejó a Villa de cara al gol. Sin embargo, el colombiano no logró darle precisión a su remate y la pelota rebotó en Renan.

Sin embargo, la visita no tuvo tiempo para lamentarse. Un minuto después, Villa aprovechó un mal cabezazo de Saldivia y, de primera, metió un excelente pase por arriba para Merentiel, que quedó mano a mano con el arquero. El uruguayo abrió el pie y desató el festejo de Boca en el Maracaná: el Xeneize dio vuelta el resultado global por 2-1.

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El marcador no se volvió a mover y Boca se fue al descanso con una ventaja de 2-0. El equipo de Arruabarrena disputó un primer tiempo con mucha personalidad, se impuso en los duelos y aprovechó las pérdidas de Vasco da Gama para lastimar de contraataque.

Arruabarrena puso a su as de espadas y Paredes desató la fiesta

En el complemento, las posturas quedaron claras: Vasco da Gama dominó la pelota y Boca buscó lastimar de contraataque. Con esa fórmula, el Xeneize tuvo una chance muy clara antes de los 10 minutos. Merentiel abrió para Villa y la visita atacó con cuatro jugadores contra dos del local, pero el colombiano no resolvió bien y la jugada se diluyó.

A los 11 minutos, Arruabarrena decidió jugar una carta fuerte: Leandro Paredes ingresó en lugar de Rodrigo Battaglia, pese a que habían pasado apenas 11 días desde el desgarro que sufrió en el isquiotibial. El capitán arriesgó su físico para estar presente en un partido decisivo y terminó siendo determinante para la clasificación. Battaglia, por su parte, había tenido una destacada actuación, pero terminó el primer tiempo con una molestia muscular y el desgaste propio de la inactividad que arrastró durante el año.

A los 21 minutos del complemento, Vasco da Gama volvió a meterse en partido con un golazo de José Luis Rodríguez. Tras un centro desde la izquierda, Leonel Flores perdió la marca del «Puma», que recibió sin oposición luego de que Lautaro Di Lollo intentara despejar de taco. El lateral conectó una volea y la clavó contra el segundo palo para poner el 2-1 en el Maracaná y el 2-2 en el global.

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Cuando la serie parecía encaminarse a los penales, Paredes hizo estallar al pueblo xeneize. A los 43 minutos del complemento, el capitán hizo una pared con Milton Delgado y, desde afuera del área, sacudió un derechazo con efecto que sorprendió a Léo Jardim, quien no pudo contener el remate. La pelota terminó en la red, Boca se puso 3-1 arriba en el Maracaná y pasó a ganar 3-2 en el global.

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El Xeneize resistió hasta el final y desató el festejo en Brasil. Con personalidad, eficacia y un bombazo inolvidable de su capitán, Boca consumó su Maracanazo y se metió en la final de la Copa Sudamericana.

El otro finalista: Atlético Mineiro o Montevideo City Torque

En la otra semifinal, Atlético Mineiro derrotó 3-0 a Montevideo City Torque en Belo Horizonte y sacó una importante ventaja de cara a la revancha. El partido de vuelta se jugará este miércoles desde las 21:30 en Uruguay, donde se definirá el otro finalista.