Masters 1000: Fran Cerúndolo se anotó en la lista ganadora de los argentinos en Shanghai

El bonarense es el único tenista argentino activo que ha alcanzado octavos de final en este torneo.

Sólido primer paso para el argentino Francisco Cerúndolo, el tenista número 20 del ranking mundial ATP, en el Masters 1000 de Shanghai, tras debutar con victoria y avanzar a la tercera ronda del certamen que continúa la gira de torneos asiáticos.

El bonaerense, la mejor raqueta albiceleste del circuito, derrotó al siempre complicado ruso Roman Safiullin, con marcadores de 7-6 (5) y 6-3, en más de una hora y media de partido, y se sumó a la lista victoriosa de la legión en China (ver abajo).

Tras un primer set largo y sufrido, el tenista de 28 años logró hacer de la defensa su principal fortaleza, ante un Safiullin, 79° del ranking, que cometió un par de errores letales en el tiebreak y que llevaron a Fran a sellar el 7-6 inicial.

Ya el segundo parcial fue dominado con mayor contundencia por el argentino, que de esta forma logró desempatar a su favor el historial entre ambos en el circuito.

Cerúndolo y Safiullin se habían enfrentado hasta ahora en dos ocasiones, ambas en 2024, la primera con victoria para el ruso en Wimbledon y la segunda, para el tenista sudamericano en Belgrado.

El argentino, que venía de hacer cuartos de final en el China Open (cayó ante el ruso Daniil Medvedev), anotó ocho aces y destacó el 81% de puntos ganados con el primer servicio. La victoria le asegura indefectiblemente avanzar dentro del Top 20 del ranking la próxima semana, al menos hasta el 18° puesto.

Solid from Cerundolo! 🥶😮‍💨 He becomes a quarter finalist defeating Mensik 6-3, 6-3, without facing a single break point! 😲👏 @ChinaOpen | #ChinaOpen https://t.co/Pr0K7wj7FP October 3, 2026

Fran es el único tenista argentino activo que ha alcanzado octavos de final en este torneo. Lo hizo en 2023 y perdió ante Sebastian Korda.

A su próximo rival, curiosamente, ya lo enfrentó en esta gira asiática. Ello ocurrió una semana atrás, en Beijing: Jakub Mensik, actual 15° del mundo, que sacó a Miomir Kecmanovic con un doble 6-3. El argentino lidera el historial 3-0.

Cerúndolo se suma a su hermano Juan Manuel (enfrentará al español Carlos Alcaraz en segunda vuelta), Sebastián Báez, Thiago Tirante y Camilo Ugo Carabelli, que también sortearon con éxito el estreno en Shanghai.