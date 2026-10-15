Messi vuelve a Atlanta, el escenario de una de sus grandes noches con la Selección Argentina

Hay estadios que quedan asociados a una noche especial. Para Lionel Messi, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta es uno de ellos. Allí, la Selección Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, en una actuación que tuvo al capitán como protagonista. Este sábado, el rosarino podría volver a esa cancha, esta vez con la camiseta del Inter Miami.

Aquel 15 de julio, Argentina consiguió una victoria memorable ante los ingleses y selló su pase a la final con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos tras asistencias de Messi. Ahora, poco más de tres meses después, el 10 podría reencontrarse con ese escenario, aunque su participación en el encuentro ante Atlanta United todavía no está asegurada.

Arrodillado y con la emoción a flor de piel, Messi festejó la histórica remontada ante Inglaterra en Atlanta.

La duda pasa por el desgaste físico que mostró en la victoria por 2-0 ante New York City, el miércoles. Messi disputó los 90 minutos, participó en la jugada del primer tanto, convertido por Germán Berterame, y asistió a Rodrigo De Paul para cerrar el resultado. El triunfo, además, le permitió al equipo dirigido por el Kily González asegurar su clasificación a los playoffs de la MLS.

Después del partido, el entrenador hizo referencia al esfuerzo acumulado y a la necesidad de administrar las cargas en este tramo de la temporada. «Hay jugadores clave y ni hablar de Lionel, que es un caso aparte», señaló el Kily, quien anticipó que podría realizar más modificaciones para darle descanso a algunos futbolistas. Messi también había completado los 90 minutos en el 4-0 ante DC United, encuentro en el que marcó dos goles.

El plantel de Inter Miami viajará este viernes para afrontar el compromiso del sábado frente a Atlanta United. La decisión sobre Messi dependerá de su recuperación, en una etapa en la que el conjunto de Florida ya tiene asegurado su lugar en la fase decisiva del torneo y deberá cuidar a sus principales figuras.

Si juega, el rosarino volverá a una cancha ligada a una de sus grandes noches con la Selección. Atlanta fue testigo de una victoria que quedó en la memoria de los argentinos, y ahora podría recibir nuevamente al capitán, en medio de la recta final de la temporada de la MLS.