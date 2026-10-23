Mística copera: Muslera atajó tres penales y metió a Estudiantes en la final de la Libertadores

¡Estudiantes es finalista de la Copa Libertadores! El Pincha derrotó 3-2 por penales a Flamengo con Fernando Muslera como héroe. El arquero uruguayo atajó tres disparos luego del 0-0 en los 90 y el equipo platense irá por la gloria. La definición será el 28 de noviembre, ante Palmeiras en el Centenario de Montevideo.

En un Maracaná a pleno, Estudiantes buscó pararse en campo rival en el comienzo del partido con un 5-3-2 que mutaba a 4-4-2 en fase ofensiva y dejaba a Marcos Rojo como lateral izquierdo. Justamente el ex Racing y Boca tuvo en un córner la primera chance clara del conjunto argentino, pero Agustín Rossi le ahogó el festejo en la línea.

Un minuto después, Baltasar Rodríguez probó al arco con un remate de media distancia, el arquero del Mengao tocó la pelota con la punta de los dedos y el palo evitó el gol de Estudiantes.

El Pincha perdió por lesión a Joaquín Correa a los 38′ y en su lugar ingresó Tiago Palacios. El ex Inter había estado un mes afuera de las canchas producto de un desgarro frente a Corinthians y su retorno se había dado en el partido de ida.

El arquero oriental le tapa a Jorginho, uno de los tantos estelares de Flamengo. (AP)

Segundo tiempo cuesta arriba y la gloria en los penales

El complemento comenzó de la peor manera para los dirigidos por el Cacique Medina: Baltasar Rodríguez, que ya estaba amonestado, tomó de la camiseta a Samuel Lino, vio la segunda amarilla y la roja. Infantil expulsión que dejó con diez al Pincha.

A falta de diez minutos, Paquetá colocó un gran pase para el cabezazo de Gonzalo Plata y Muslera reaccionó rápidamente para atorar al ecuatoriano y evitar el gol brasileño. Fue todo un anticipo de lo que pasaría al final de la noche.

Después de un gran primer tiempo, Estudiantes aguantó en su campo el cierre del encuentro, aunque sin sufrir demasiado y llevó la definición a los penales pese a la inferioridad numérica ante un rival de fuste.

Desde los doce pasos erigió la figura de Muslera para quedarse con los remates de Jorginho, Paquetá y Bruno Henrique y darle la clasificación al Pincha, que tuvo puntería en los disparos de Thiago Palacios, José Sosa y Eros Mancuso. Edwin Cetré la mando a las nubes, pero no importó.