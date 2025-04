Mourinho se quiere llevar a una joya de Independiente al Fenerbahçe

El extremo izquierdo Diego Tarzia podría dejar de integrar el plantel profesional de Independiente de Avellaneda. Según un informe del medio deportivo turco TRT Sports Yildiz, el Fenerbahçe está interesado en sumar al futbolista argentino al plantel comandado por el director técnico portugués José Mourinho.

Los Canarios de Turquía le realizaran una oferta formal al Rojo por un porcentaje importante de la ficha del jugador, la misma tendría una cifra cercana a los 4 millones de euros.

Por otra parte, el club turco puso en carpeta a Tarzia por un pedido especifico del entrenador José Mourinho. El DT estaría interesado en sumar a un joven a un plantel que posee nombres pesados, como lo son: Sofyan Amrabat (ex Manchester United y Fiorentina), Youssef En-Nesyri (ex Sevilla FC), Allan Saint-Maximin (ex Newcastle) y Milan Škriniar (ex PSG).

A pesar tener la posibilidad de vestir los colores de uno de los mejores equipos de Turquía, quien comparte la lista con el poderoso Galatasaray, Tarzia podría competir en una liga de menor jerarquía a comparación del campeonato argentino, pero tendría la posibilidad de mostrar su nivel en los encuentros de la Champions League.

Además, en caso de concretar su venta, el joven de 22 años compartirá vestuario con jugadores que tuvieron un importante paso por el Viejo Continente y recibirá ordenes tácticas de parte del uno de los entrenadores más destacados en la historia del Real Madrid.