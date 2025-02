Mundialito Infantil Femenino 2025: se realizará la presentación oficial

El evento deportivo se transfomó en la cita más esperada de las escuelitas de fútbol en su rama femenina. Este viernes, Deportivo Roca, club organizador hará el lanzamiento oficial de la cuarta edición del Mundialito Infantil Femenino para brindar detalles sobre la competencia.

La cita que cada año multiplica a sus protagonistas tendrá su presentación oficial este viernes, a partir de las 19, en el Salón de Evento OFIUCO que se ubica en Damas Patricias al 1046.

Según detallaron de la organización, en el acto se realizará el sorteo de grupos para la competencia que tendrá en cancha a las categorías: Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8.

En la Sub 16 confirmaron su asistencia: Deportivo Roca, Pinchitas de Bariloche, Club Noroeste, Unión de Allen, AEC Fútbol, Cervantes, Cruz de Sur y Barrio Norte.

La Sub 14 estará integrada por: Deportivo Roca, Pinchitas, Pampa Fútbol, AEC Fútbol, club Noroeste, Independiente de Catriel, 18 de Diciembre, Barrio Norte, Tomateras, club Huergo, Cervantes, Depo de San Antonio Oeste, Black River y Cruz del Sur.

En la Sub 12 estará Deportivo Roca, Pinchitas, Pampa Fútbol, AEC Fútbol, club Noroeste, Roma Escuela, Municipal, Independiente de Catriel, Antártida E.F, 18 de Diciembre, Barrio Norte, Tomateras, Luna Park, club Huergo, Morenitas, Cervantes y Ac Fc cet Patagonia.

La Sub 10 tiene a Deportivo Roca, Pampa Fútbol, Depo de San Antonio Oeste, club Noroeste, Independiente de Catriel, 18 de Diciembre y Morenitas Fútbol Femenino.

Por último, la categoría recreativa, la Sub 8 tedrá en cancha a Deportivo Roca, Pampa fútbol, Pueblo Viejo y club Noroeste.

En la primera edición, Noroeste de Roca se quedó con el título tras derrotar por 2-1 a Las Pinchitas de Bariloche en el Luis Maiolino. La segunda edición fue para Las Pinchitas y en la tercera se consagró AEC de Viedma.