NBA 26/27: con LeBron en los 76ers, arranca la temporada 81º del mejor básquet del planeta

La NBA vuelve a la acción este martes con el inicio de su temporada número 81, una competencia que reunirá a las principales figuras del básquetbol mundial y que tendrá a 30 franquicias en carrera por el título. El estreno ofrecerá tres encuentros de alto interés: Boston visitará a Detroit en el primer turno, Philadelphia, con la presencia del gran LeBron James, se medirá con New York Knicks y Oklahoma City Thunder enfrentará a San Antonio Spurs en el cierre de la jornada.

Uno de los momentos centrales será la presentación de los Knicks ante su público. El equipo neoyorquino, campeón de la última temporada, celebrará la conquista del título antes de recibir a unos renovados 76ers, que incorporaron a LeBron y Jaylen Brown.

La presencia de James, que afrontará su temporada número 24, será uno de los grandes focos de atención. El experimentado jugador buscará aportar su talento a un equipo que aspira a meterse entre los principales candidatos.

Dos partidazos

Otro duelo que promete espectáculo será el que protagonizarán los Thunder y los Spurs. De un lado estará Shai Gilgeous-Alexander, una de las grandes figuras de la liga; del otro, Victor Wembanyama, el joven francés que encabeza las expectativas de los texanos, que están decididos a volver a los primeros planos.

Victor, el francés que hace soñar a los Spurs, que quieren recuperar las épocas vividas con Manu, Duncan y Cía. (AP)

La jornada inaugural se completará con el cruce entre Boston y Detroit, dos que también buscarán protagonismo en una Conferencia Este que promete una competencia exigente.

Fechas destacadas de la temporada

La fase regular se extenderá hasta el 11 de abril de 2027. Después llegará el turno del play-In, previsto entre el 13 y el 16 de abril, antes del comienzo de los playoffs. El calendario tendrá otros acontecimientos importantes. El 30 de octubre comenzará una nueva edición de la NBA Cup, el torneo que se disputa durante la temporada regular.

La fase de grupos concluirá el 27 de noviembre, mientras que los cuartos de final se jugarán el 4 y el 5 de diciembre. Las semifinales están previstas para el 8 y el 9 de diciembre, y la final se disputará el día 11 en el histórico Hinkle Fieldhouse de Indianápolis.

Stephen Curry y los Warriors, siempre favoritos en el mejor básquet del mundo. (AP)

La tradicional jornada navideña también tendrá un menú de cinco partidos el 25 de diciembre. Entre los cruces más destacados aparecen San Antonio Spurs frente a New York Knicks y Philadelphia 76ers contra Los Angeles Lakers.

Dos partidos oficiales en Manchester y París

La expansión internacional volverá a tener un lugar importante. San Antonio y New Orleans disputarán dos partidos oficiales en Europa durante enero de 2027. El primer encuentro se jugará el 14 de enero en París, mientras que el segundo tendrá lugar el 17 de enero en Manchester.

Otro acontecimiento destacado será el All-Star Weekend, que se desarrollará del 19 al 21 de febrero en Phoenix, Arizona, con la participación de las principales estrellas de la competencia.

Los primeros partidos de la temporada

Martes 20 de octubre

Boston Celtics vs. Detroit Pistons.

Philadelphia 76ers vs. New York Knicks.

Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs

Miércoles 21 de octubre

Orlando Magic vs. Atlanta Hawks

Washington Wizards vs. Milwaukee Bucks

Miami Heat vs. Minnesota Timberwolves

Brooklyn Nets vs. Charlotte Hornets

Toronto Raptors vs. Chicago Bulls

New Orleans Pelicans vs. Indiana Pacers

Memphis Grizzlies vs. Utah Jazz

Houston Rockets vs. Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors

Portland Trail Blazers vs. Phoenix Suns

Los Angeles Clippers vs. Sacramento Kings

Jueves 22 de octubre

Philadelphia 76ers vs. Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder vs. Denver Nuggets

