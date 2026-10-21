NBA: LeBron James, en su estreno con los 76ers, le amargó la fiesta al campeón en Nueva York

La mesa estaba servida para el campeón. Pero LeBron James, en su estreno con los Philadelphia 76ers, amargó la fiesta de los New York Knicks y encaminó la victoria de su nuevo equipo por 106-100 en el Madison Square Garden, en el primer encuentro correspondiente a la fase regular de la conferencia este.

A sus 41 años y en el inicio de su histórica 24ª temporada en la NBA, James logró romper una particular racha personal: por primera vez en su carrera pudo ganar en el partido de debut con un nuevo equipo, tras las derrotas pasadas en los estrenos con Cleveland, Miami y Los Ángeles.

LeBron acumuló 34 minutos en cancha y mostró un notable rendimiento ante cada situación de partido, además de una rápida adaptación a su nuevo equipo. Finalmente, el Rey registró una sólida planilla de 14 puntos, nueve rebotes y siete asistencias.

Jaylen Brown and LeBron James connect on back-to-back buckets! 1-point game in the 3Q from MSG… https://t.co/kNR1nBlNka — NBA (@NBA) October 21, 2026

Aunque no fue la mejor estadística del juego, ya que el principal protagonismo ofensivo correspondió a Tyrese Maxey (lideró al equipo con 28 puntos), el estadounidense se destacó como el gran conductor de los Sixers, distribuyendo el balón y asistiendo a sus compañeros.

Ante los problemas de faltas de Joel Embiid en la primera mitad, el entrenador Nick Nurse recurrió a LeBron para que se vista de pivot. James aceptó el desafío físico, logrando anular e incomodar a la estrella de los Knicks, Karl-Anthony Towns, en la zona pintada. Eso demostró el poder de su experiencia y que, a pesar de los 41 años, continúa vigente en el más alto nivel.

Philadelphia ejecutó mejor con el correr de la noche (sumó 24 puntos de contraataque), pero sufrió en el segundo cuarto cuando con un Andre Drummond (12 puntos y 14 rebotes -siete ofensivos-) intratable. Jalen Brunson (21) también fue clave para el 58-54 al momento del descanso.

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El regreso al juego, Philadelphia se plantó y comenzó a acertar de larga distancia. Jaylen Brown sumó 10 de sus 19 unidades en el lapso, mientras que la buena aparición de Anfernee Simons desde el banco dio el 83-76 al cabo de los primeros 36 minutos.

En el último período emergió la figura del dominicano Karl-Anthony Towns, que llegó a poner a los suyos a un punto luego de un triple a 4m 37s del final. Sin embargo, una respuesta de Embiid en el otro costado frenó al campeón e inclinó la cancha hacia los 76ers.

Philadelphia aprovechó dos pérdidas del rival a través de VJ Edgecombe (9) y Maxey para escaparse a seis. New York apenas encontró un tiro de campo en los últimos dos minutos a través de Brunson, mientras que LeBron sentenció la historia desde la línea de tiros libres. A pesar del clima hostil y los silbidos, James dejó el campo con una sonrisa, demostrando que quiere seguir haciendo historia.