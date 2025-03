Neuquén se quedó con el clásico y es finalista del Regional Patagónico de rugby

Neuquén RC se quedó con el clásico al vencer en semifinales a Marabunta Rugby Club por 22 a 15 y se clasificaron a la final del Torneo Regional Patagónico.

El quince dirigido por Miguel Dobro ratificó su buen presente en el certamen, donde se había clasificado primero en su zona, fue superior y eliminó a La Hormiga. Con el triunfo se metieron en la definición, donde buscarán retener el título logrado el año pasado.

El clásico entregó una nueva edición con buen marco de público en la cancha del conjunto neuquino. El Azul comenzó mejor y estableció diferencias en la primera parte. Federico Gauna, autor de dos tries, fue uno de los protagonistas del juego y con un contundente 15-3 se fue al descanso arriba en el marcador.

En el complemento no tuvo complicaciones y sostuvo la diferencia. Un try de Emiliano Lupiane estiró la ventaja del local. El equipo de Dudi Trasarti intentó revertir el resultado pero no tuvo la eficacia necesaria y el juego colectivo para lastimar a los neuquinos.

De esta manera, Neuquén RC no sufrió sobresaltos y mantuvo el invicto gracias a las cuatro victorias conseguidas en el certamen. Además, el Azul demostró la supremacía sobre su clásico rival en los últimos años.

Por otra parte, hoy desde las 13, Chenque RC y Puerto Madryn RC se enfrentan en la otra semifinal para determinar el rival de Neuquén. El duelo entre los equipos chubutenses dejará al restante finalista. El ganador de la final se quedará con la plaza para el Torneo del Interior.