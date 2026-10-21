Oficial: Boca se enfrentará con Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana

El Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez eliminó a Montevideo City Torque y será el rival de Boca en la final.

Boca y Atlético Mineiro definirán el título de la Copa Sudamericana el sábado 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El Xeneize consiguió el pasaje a la final tras eliminar a Vasco da Gama, mientras que el conjunto brasileño dejó en el camino a Montevideo City Torque.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena se clasificó después de ganar 3-1 en el Maracaná y revertir la derrota por 1-0 sufrida en la ida. Atlético Mineiro, por su parte, había ganado 3-0 en Belo Horizonte, una ventaja que resultó decisiva para avanzar pese a la derrota en Uruguay.

En la revancha, Montevideo City Torque dominó el partido, pero le faltó precisión para revertir la serie. Atlético Mineiro jugó con diez desde los 30 minutos del segundo tiempo, cuando el defensor argentino Alan Franco recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. En el tramo final, el conjunto uruguayo convirtió dos goles y se impuso 2-0, aunque no le alcanzó para dar vuelta la serie y el Galo avanzó a la final.

Uno quiere cortar la sequía y el otro va por la revancha

Boca buscará volver a conquistar un título internacional después de casi dos décadas. Su última consagración fue la Copa Libertadores de 2007, cuando derrotó a Gremio en la final. En la Copa Sudamericana, el Xeneize levantó el trofeo las dos veces que disputó el partido decisivo: en 2004, frente a Bolívar, y en 2005, ante Pumas UNAM.

Atlético Mineiro, en cambio, intentará conquistar por primera vez la Copa Sudamericana. El equipo brasileño, que en 2025 era dirigido por Jorge Sampaoli, perdió la final de esa edición ante Lanús, en una definición que se resolvió por penales tras igualar sin goles durante los 120 minutos. El Galo buscará revancha y un nuevo título internacional, después de haber ganado la Copa Libertadores de 2013 y la Recopa Sudamericana de 2014, ambas con Ronaldinho como una de sus principales figuras.

El camino de Boca y Atlético Mineiro hasta la final

Boca comenzó su recorrido internacional en la Copa Libertadores, donde terminó tercero en un grupo que compartió con Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil. Esa posición lo obligó a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana.

Allí, el Xeneize superó a O’Higgins en una serie que ganó 1-0 en La Bombonera y perdió por el mismo resultado en Chile. La clasificación se definió por penales, donde Álvaro Montero fue el héroe de Boca. Luego dejó en el camino a Recoleta FC de Paraguay, al que venció por 7-1 en el resultado global. En los cuartos de final se midió con São Paulo: ganó 1-0 en La Bombonera y empató 1-1 en el Morumbí para avanzar a las semifinales.

Atlético Mineiro, por su parte, terminó primero en el grupo B con 10 puntos, por delante de Cienciano de Perú, Juventud de Uruguay y Puerto Cabello de Venezuela. En los octavos de final se enfrentó con Red Bull Bragantino: ganó 1-0 como visitante y empató 2-2 en Belo Horizonte, con un gol agónico del tucumano Tomás Cuello, para sellar su clasificación.

En los cuartos de final, el Galo protagonizó una serie exigente ante Santos. Perdió 2-0 en el partido de ida, pero se impuso por 4-2 en la revancha, con otro tanto sobre la hora de Cuello, y llevó la definición a los penales. Allí, el arquero Gabriel Delfim fue la gran figura al atajar tres remates y asegurar el pase a semifinales.

Boca y Atlético Mineiro, cara a cara: el historial entre ambos

Boca y Atlético Mineiro se enfrentaron ocho veces en torneos internacionales, con un balance favorable al Xeneize: tres triunfos, cuatro empates y una victoria del conjunto brasileño. Los cruces se repartieron entre la Copa Libertadores, la Copa de Oro y la Copa Mercosur.

El primer enfrentamiento fue en las semifinales de la Copa Libertadores de 1978, cuando Boca se impuso 2-1 en Belo Horizonte y luego ganó 3-1 en La Bombonera para avanzar a la final, en la que terminaría consagrándose campeón. En 1993, ambos volvieron a cruzarse en la final de la Copa de Oro: empataron 0-0 en Brasil y el Xeneize se quedó con el título gracias a un triunfo por 1-0 en la revancha, con un gol de Carlos Mac Allister. En la Copa Mercosur 2000, en cambio, Atlético Mineiro ganó 2-0 como local y avanzó pese al empate 2-2 en Buenos Aires.

El antecedente más reciente corresponde a los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, una serie que terminó con dos empates sin goles y la clasificación de Atlético Mineiro por 3-1 en la definición por penales. Los encuentros estuvieron atravesados por la polémica arbitral: Andrés Rojas dirigió la ida y Esteban Ostojich, la revancha, en una eliminatoria recordada por las decisiones del VAR y los goles anulados a Boca.