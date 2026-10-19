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«Paredes quiere estar, pero hay un riesgo»: Arruabarrena habló antes del Boca-Vasco da Gama

En la previa al duelo de este martes por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, el entrenador del Xeneize habló sobre la situación física del capitán y dio las claves del partido en el Maracaná.

 

Redacción

Por Redacción

Rodolfo Arruabarrena habló en la previa a la revancha ante Vasco da Gama. (Foto: Captura transmión ESPN)

Rodolfo Arruabarrena habló en la previa a la revancha ante Vasco da Gama. (Foto: Captura transmión ESPN)

Boca irá por la épica al Maracaná este martes, cuando se enfrente con Vasco da Gama desde las 21:30 por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El Xeneize perdió 1-0 en La Bombonera y necesita dar vuelta la serie para meterse en la final.

En la previa del encuentro, Rodolfo Arruabarrena habló en una rueda de prensa e hizo hincapié en la situación física de Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro hace 10 días y se perdió el primer partido, pero trabaja para estar a disposición del entrenador.

«Lea trabaja casi a la par del grupo, los plazos no son los que en principio pensábamos y está bien. Veremos en estas horas que quedan cómo vamos a formar. Él quiere estar, pero hay un riesgo», señaló en primera instancia.

Luego, detalló: «Es Leandro. Pensaré en lo que más nos convenga deportivamente y que el equipo que pongamos mañana sea para pasar a la final. El grupo está bien».

El Vasco detalló cómo debe jugar Boca ante Vasco da Gama

Por otro lado, el entrenador dio las claves del partido: «Sabemos que tenemos que hacer un partido largo y no vamos a salir a volvernos locos de entrada. El mensaje es tratar de arrancar ganando. Demostraron carácter, personalidad y sobrellevar los momentos. Esperamos mañana mejorar lo que hemos hecho y ganar los duelos defensivos y ofensivos», analizó.

«Son pequeños detalles: marcar en ataque, no distraernos y no entrar en provocaciones. A este nivel, entrar en provocaciones, gastar energía protestando a los árbitros o en situaciones absurdas que generan una amarilla tonta o una expulsión es mucha ventaja. Pero no hablo más porque tenemos mala suerte y anulo mufa, como dicen», agregó.

«Tenemos una idea. El tema es no volvernos locos presionando rápido allá arriba. Las dudas son cuestiones físicas y tácticas. Faltan pocas horas y seguramente lo vamos a definir en el tiempo que nos queda hasta el inicio del partido, así no rompen las pelotas con los mensajes y todo eso», detalló entre risas.

«Vamos a tratar de dejar todo como siempre. El equipo, mal o bien, deja todo en el campo. Esperamos después del partido tener una alegría y un viaje tranquilo a Buenos Aires», expresó.

Además, Arruabarrena se refirió a la situación de otros futbolistas: «Sebastián (Villa) y Alan (Velasco) están muy bien y hace días que están con el grupo. Leandro (Paredes) trabaja bien. Los tiempos no son los que pensaba que iba a tener y tampoco me gusta arriesgar, pero vamos a ver», sentenció el Vasco.

El Xeneize quiere dar el golpe en el Maracaná y sueña con clasificar a la final de la Copa Sudamericana. En la otra llave, Atlético Mineiro venció 3-0 a Montevideo City Torque como local y este miércoles disputarán la revancha.


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Boca irá por la épica al Maracaná este martes, cuando se enfrente con Vasco da Gama desde las 21:30 por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El Xeneize perdió 1-0 en La Bombonera y necesita dar vuelta la serie para meterse en la final.

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