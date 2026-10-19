«Paredes quiere estar, pero hay un riesgo»: Arruabarrena habló antes del Boca-Vasco da Gama

Boca irá por la épica al Maracaná este martes, cuando se enfrente con Vasco da Gama desde las 21:30 por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El Xeneize perdió 1-0 en La Bombonera y necesita dar vuelta la serie para meterse en la final.

En la previa del encuentro, Rodolfo Arruabarrena habló en una rueda de prensa e hizo hincapié en la situación física de Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro hace 10 días y se perdió el primer partido, pero trabaja para estar a disposición del entrenador.

«Lea trabaja casi a la par del grupo, los plazos no son los que en principio pensábamos y está bien. Veremos en estas horas que quedan cómo vamos a formar. Él quiere estar, pero hay un riesgo», señaló en primera instancia.

"ÉL QUIERE ESTAR , PERO HAY UN RIESGO". Arruabarrena se refirió a la posible presencia de Leandro Paredes en la revancha ante Vasco da Gama. 📺 #ESPNF90 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/9araWNkqO0 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2026

Luego, detalló: «Es Leandro. Pensaré en lo que más nos convenga deportivamente y que el equipo que pongamos mañana sea para pasar a la final. El grupo está bien».

El Vasco detalló cómo debe jugar Boca ante Vasco da Gama

Por otro lado, el entrenador dio las claves del partido: «Sabemos que tenemos que hacer un partido largo y no vamos a salir a volvernos locos de entrada. El mensaje es tratar de arrancar ganando. Demostraron carácter, personalidad y sobrellevar los momentos. Esperamos mañana mejorar lo que hemos hecho y ganar los duelos defensivos y ofensivos», analizó.

«Son pequeños detalles: marcar en ataque, no distraernos y no entrar en provocaciones. A este nivel, entrar en provocaciones, gastar energía protestando a los árbitros o en situaciones absurdas que generan una amarilla tonta o una expulsión es mucha ventaja. Pero no hablo más porque tenemos mala suerte y anulo mufa, como dicen», agregó.

"ANULO MUFA". El Vasco Arruabarrena habló sobre la importancia de no sufrir EXPULSIONES en el Maracaná, en el duelo ante Vasco por la vuelta de las semifinales de la #Sudamericana. 📺 #ESPNF90 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/0RDAqzACXU — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2026

«Tenemos una idea. El tema es no volvernos locos presionando rápido allá arriba. Las dudas son cuestiones físicas y tácticas. Faltan pocas horas y seguramente lo vamos a definir en el tiempo que nos queda hasta el inicio del partido, así no rompen las pelotas con los mensajes y todo eso», detalló entre risas.

«Vamos a tratar de dejar todo como siempre. El equipo, mal o bien, deja todo en el campo. Esperamos después del partido tener una alegría y un viaje tranquilo a Buenos Aires», expresó.

Además, Arruabarrena se refirió a la situación de otros futbolistas: «Sebastián (Villa) y Alan (Velasco) están muy bien y hace días que están con el grupo. Leandro (Paredes) trabaja bien. Los tiempos no son los que pensaba que iba a tener y tampoco me gusta arriesgar, pero vamos a ver», sentenció el Vasco.

"PAREDES ESTÁ TRABAJANDO BIEN, LOS TIEMPOS NO SON LOS QUE PENSÁBAMOS" Rodolfo Arruabarrena, sobre las chances de que el 5 de Boca tenga minutos ante Vasco en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS. #DFSHAAr https://t.co/7sodycGPbi — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 19, 2026

El Xeneize quiere dar el golpe en el Maracaná y sueña con clasificar a la final de la Copa Sudamericana. En la otra llave, Atlético Mineiro venció 3-0 a Montevideo City Torque como local y este miércoles disputarán la revancha.