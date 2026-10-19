Pega el salto: Mattia Colnaghi sigue en la Fórmula 3 y se suma al equipo campeón

El joven argentino Mattia Colnaghi confirmó esta mañana una gran noticia referida a su futuro deportivo y la continuidad bajo la órbita de la Fórmula 1.

Luego de un gran primer año de aprendizaje en la FIA Fórmula 3, el integrante de la academia de jóvenes talentos de Red Bull confirmó su continuidad en la categoría telonera pero dando el salto al Campos Racing, que este año logró el título junto a Ugo Ugochukwu.

Colnaghi compitió este año junto al equipo MP Motorsport, escuadra con la que transitó todo el camino previo y cosechó los títulos de la F4 Española en 2024 y el de la Eurocup 3 en 2025. Con la escudería neerlandesa, el joven nacido en Italia, pero con madre argentina, finalizó 13° en torneo de este año, con 54 puntos.

Luego de un comienzo de adaptación y con los altibajos propios de la inexperiencia, el crédito albiceleste comenzó a destacarse hacia mitad de temporada, logrando, por caso, un destacado tercer puesto en la clasificación de Hungría, un cuarto puesto en el Sprint de Bélgica y un quinto lugar en Madring.

Cumplido el año de adaptación, Colnaghi redoblará la apuesta para 2027 y llega a la escuadra creada en los 90’ por el recordado español Adrián Campos, expiloto de F1 y exmánager de Fernando Alonso. El argentino contará con compañeros latinoamericanos como el colombiano Salim Hanna, quien llega al equipo después de ser confirmado como nuevo integrante de la academia de Ferrari.

“Es un piloto extremadamente talentoso que ha demostrado su habilidad para luchar por victorias y campeonatos desde sus primeros pasos”, expresó el equipo a través de las redes sociales.

Otro de los coequipers que tendrá el representante nacional es alguien a quien ya enfrentó en 2026 como el mexicano Ernesto Rivera, que afrontará su segundo año en F3 y acumulará su cuarta temporada dentro de la estructura española.

Si bien la temporada ya terminó, Colnaghi y el Campos Racing ya tienen planificada la preparación para el 2027, por lo que el argentino tomará contacto con el monoplaza que utilizará el año que viene. El joven que integra el programa Red Bull Junior será de la partida en los tests que la categoría desarrollará en el circuito de Jerez de la Frontera (20 y 21 de octubre) y en Barcelona (26 y 27 de octubre).