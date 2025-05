Preocupación en Boston Celtics: Jayson Tatum sufrió una dura lesión y se retiró en silla de ruedas

Boston Celtics recibió un duro golpe en la recta final del partido ante New York Knicks en la NBA. Sobre el final Jayson Tatum sufrió una lesión en el pie derecho, se retiró de la cancha sin poder apoyar la pierna y luego fue trasladado en silla de ruedas. La derrota por 121-113 dejó a los Celtics al borde de la eliminación.

Tatum cayó al piso tras ir a disputar una pelota suelta con OG Anunoby, alero de los Knicks. En la jugada, ambos se enredaron y el jugador de Boston se tomó inmediatamente la parte posterior del tobillo derecho, visiblemente dolorido. No logró ponerse de pie por sus propios medios y abandonó la cancha sin apoyar la pierna.

Luego del partido, el entrenador Joe Mazzulla confirmó que Tatum se someterá a una resonancia magnética este martes para evaluar la gravedad de la lesión, aunque por el momento no hay diagnóstico oficial. Las imágenes posteriores mostraron al alero cubriéndose el rostro y siendo trasladado en silla de ruedas.

Jayson Tatum was emotional while leaving the game in a wheelchair from a non-contact injury. pic.twitter.com/ZtUGRedUzg