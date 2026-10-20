Previa de Austin: Franco Colapinto palpitó las «tres carreras más divertidas del año»

El argentino habló en la previa del GP de Estados Unidos. Será su tercera vez en el circuito de Austin.

Comienza la etapa más especial del año para el argentino Franco Colapinto. La llegada al Circuito de las Américas (COTA), en Austin, significa el inicio de la gira americana y la posibilidad de correr bien cerca de casa para el piloto de Alpine.

Serán tres carreras en semanas consecutivas, incluyendo Estados Unidos y los Grandes Premios de México y Brasil. Esta última cita, como ocurrió en los últimos dos años, tendrá al pilarense prácticamente corriendo en condición de local en el circuito de Interlagos, en San Pablo, del 6 al 8 de noviembre, con el mayor clamor popular argentino de todo el calendario.

La llegada al continente supone además la posibilidad de reivindicación para el argentino, luego de la mala racha en las últimas tres citas de la máxima, donde errores propios e innumerables alternativas lo dejaron con las manos vacías.

“Tengo muchas ganas de volver a correr en Austin y dar el pistoletazo de salida a una de las series de tres carreras consecutivas más divertidas del año”, comentó Franco Colapinto en la previa del gran premio estadounidense.

“Correr en Texas, Ciudad de México y São Paulo es increíble para mí, y además puedo disfrutar del gran apoyo de los aficionados que están más cerca de casa”, recalcó Colapinto en diálogo con la prensa oficial de Alpine.

Austin ostenta dos buenos antecedentes del argentino. En su primera intervención, en 2024 con Williams, arribó 10° y sumó un punto. Mientras que el año pasado, a pesar de arribar en un lejano 17°, Franco fue el mejor de Alpine, con un monoplaza carente de prestaciones competitivas de primera línea.

“En Austin se respira un ambiente realmente genial y la ciudad siempre está llena de vida, lo que es otra de las razones por las que es una de mis carreras favoritas a las que acudir cada año. El circuito es increíble para pilotar y, con los coches de este año, creo que habrá carreras emocionantes para el disfrute de los aficionados”, especificó.

Dar vuelta la página y volver a la pelea por puntos. Luego de Singapur, uno de los fines de semana más contrariados (sufrió doble abandono por problemas mecánicos), Colapinto confía en el trabajo hecho durante la semana de descanso junto a su equipo.

“Hemos tenido una racha de carreras difíciles en las últimas semanas, pero he vuelto a Enstone con mis ingenieros y todos hemos estado trabajando duro para asegurarnos de que las próximas sean mucho mejores. Tenemos mucho trabajo por delante en la pista y estoy motivado para hacerlo y para tener otro fin de semana sólido en Austin”, cerró.