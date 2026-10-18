Racing e Independiente empataron 1-1 en el clásico de Avellaneda por el torneo Clausura

Racing e Independiente hicieron tablas en el clásico de Avellaneda por la fecha 13 del Clausura. (Foto: Clarín Fotografía)

Racing e Independiente empataron 1-1 en una nueva edición del clásico de Avellaneda, por la fecha 13 del torneo Clausura. La Academia se adelantó en la primera parte gracias a Matías Zaracho, pero el Rojo mejoró en el complemento y llegó a la igualdad a través de Maximiliano Meza, desde los doce pasos.

El conjunto dirigido por Sebastián «Chirola» Romero salió con más decisión y mostró una versión mejorada respecto de sus últimas presentaciones. Con mayor intensidad en los duelos, la Academia dominó la primera parte y generó las situaciones más claras, ante un Independiente que nunca logró hacer pie.

A los 10 minutos, Tomás Conechny tuvo una buena chance para abrir el marcador, pero Juan Arrayago despejó sobre la línea y evitó el gol. Cinco minutos después, Rodríguez filtró un gran pase vertical para Matías Zaracho, que trazó la diagonal y bajó la pelota de pecho dentro del área. Sin embargo, el control se le fue largo y Rodrigo Rey llegó antes para quedarse con la pelota.

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La insistencia local tuvo su premio a los 29 minutos. Gastón Lodico le robó la pelota a Mateo Pérez Curci cerca del área rival y tocó de taco para Conechny, quien levantó la cabeza y envió un centro bombeado al segundo palo. Maravilla Martínez ganó de cabeza ante la salida de Rey y, cuando Marcone intentó despejar sobre la línea, Zaracho apareció para empujar la pelota y establecer el 1-0.

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Con la ventaja, la Academia siguió manejando el partido y buscó aprovechar los espacios para ampliar la diferencia, pero le faltó precisión en los últimos metros. Independiente, en cambio, no encontró respuestas para frenar el avance local y se fue al descanso en desventaja, sin haber podido imponer su juego durante la primera parte.

Independiente reaccionó en el complemento y lo empató

El Rojo salió con otra actitud después del descanso, ganó terreno y empezó a manejar mejor la pelota. La Academia perdió parte de la intensidad que había mostrado durante la primera etapa y el visitante encontró más espacios para progresar y acercarse al arco de Facundo Cambeses.

El ingreso de Matías Abaldo por Luciano Cabral le dio más variantes al ataque visitante. Con el cambio, Meza abandonó el sector izquierdo y pasó a jugar en el centro del mediocampo, una posición en la que se siente más cómodo. Desde allí, ganó participación en la elaboración y el equipo encontró mejores opciones para avanzar.

A los nueve minutos, Abaldo recibió por izquierda, encaró hacia el medio y abrió para Nahuel Banegas, quien metió un gran pase para Montiel. El delantero quedó en buena posición para rematar, pero se demoró en el control y Gastón Lodico bloqueó su disparo cuando Independiente tenía una clara oportunidad. Unos minutos después, Meza probó desde afuera del área y obligó a Cambeses a mandar la pelota al córner, en otra llegada que reflejó el crecimiento visitante.

La igualdad llegó a los 21 minutos del complemento. Rey lanzó un pelotazo largo, Ávila peinó la pelota y Meza fue a buscarla dentro del área. Mateo Martínez derribó al mediocampista y el árbitro Facundo Tello sancionó penal.

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El propio Meza se hizo cargo de la ejecución, definió con un remate cruzado y estableció el 1-1 para Independiente, que consiguió la igualdad en su mejor momento.

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Tras el gol, Chirola Romero realizó cuatro cambios para renovar el ataque local. A los 30 minutos, Duván Vergara tocó para Rodríguez, quien envió un centro que Maravilla Martínez no llegó a conectar. La pelota cruzó el área y Lautaro Díaz la recuperó en el segundo palo. Después de un buen recorte, asistió a Ulises Ortegoza, que remató de zurda desde el borde del área chica. Sin embargo, el disparo salió sin potencia y Rodrigo Rey controló sin problemas.

En el tramo final, la Academia buscó el triunfo y se mostró más entera, mientras que el Rojo apostó a las salidas rápidas, con Montiel como protagonista. Ninguno logró generar una ocasión decisiva y el clásico terminó igualado 1-1 en el Cilindro.

Con este resultado, Racing, que se retiró de la cancha bajo la reprobación de sus hinchas, quedó 13° en la zona B, con 12 puntos, y tiene muy comprometidas sus posibilidades de clasificarse a los playoffs. Independiente, por su parte, se ubica séptimo en la zona A, con 19 unidades, dentro de los puestos de clasificación. En la tabla anual, el Rojo marcha 12° con 43 puntos.

Formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Juan Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Gastón Lodico; Lautaro Díaz, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Maximiliano Meza; Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.