Independiente se lo empató a Racing con un gol de Maxi Meza de penal

Iván Marcone intentó despejar en la línea del arco pero Matías Zaracho aseguró el gol para que Racing se imponga 1-0. (Foto: Clarín Fotografía)

Racing recibe a Independiente en el clásico de Avellaneda, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El encuentro se disputa en el Cilindro, con el arbitraje de Facundo Tello y la transmisión de ESPN Premium.

En los primeros minutos, la visita avisó con desbordes de Santiago Montiel por la derecha, mientras que el conjunto dirigido por Sebastián «Chirola» Romero respondió con una buena llegada de Ignacio Rodríguez por izquierda. El lateral lanzó un gran centro pinchado que pasó entre varios jugadores en el área chica y no pudo ser conectado por los delanteros de la Academia.

A los 10 minutos, el local tuvo una chance clara. Tras un pelotazo largo, Maravilla Martínez tocó para Tomás Conechny por izquierda y el delantero, dentro del área, sacudió un remate cruzado al segundo palo. Sin embargo, Juan Arrayago apareció sobre la línea y despejó el peligro.

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Además, a los 15′, Rodríguez filtró un gran pase vertical para Matías Zaracho, que trazó la diagonal y bajó la pelota de pecho dentro del área. Sin embargo, el control se le fue largo y Rodrigo Rey llegó antes para quedarse con la pelota.

La Academia abrió el marcador a los 29 minutos. Gastón Lodico le robó la pelota a Mateo Pérez Curci cerca del área y tocó de taco para Conechny, quien envió un centro pinchado al segundo palo. Maravilla Martínez le ganó de cabeza a Rey, que salió mal, y la pelota cayó sobre la línea. Iván Marcone intentó despejarla, pero Matías Zaracho se barrió y aseguró el gol de Racing, que se impone 1-0.

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Luego del gol, Independiente buscó reaccionar con dos centros desde la derecha, uno de Santiago Arias y otro de Montiel. Ambos encontraron a Ezequiel «Chimy» Ávila, cuyos cabezazos no lograron inquietar a Facundo Cambeses.

Sobre el final del primer tiempo, Gonzalo Escudero recibió en soledad en el segundo palo tras un córner ejecutado por Lodico, pero su remate se fue por arriba del travesaño.

El marcador no volvió a moverse y Racing se fue al descanso con ventaja de 1-0. La Academia mostró una versión muy distinta a la de sus últimas presentaciones, se impuso en la mayoría de los duelos y dominó a un Independiente que nunca logró hacer pie.

Ya se juega el complemento en el Cilindro

De cara al complemento, Jadson Viera mandó a la cancha a Matías Abaldo en lugar de Luciano Cabral, los dos jugadores entre los que el entrenador mantenía la duda durante la semana.

El cambio hizo efecto rápidamente. A los 9 minutos, Abaldo recibió por izquierda, encaró hacia el medio y abrió para Nahuel Banegas, quien encontró a Montiel con un gran pase al medio. El delantero quedó en buena posición para rematar, pero se demoró en el control y Gastón Lodico bloqueó su disparo, en una clara oportunidad para el Rojo.

Además, a los 13′, Maximiliano Meza, ahora ubicado en el centro del mediocampo -donde se siente más cómodo- y no volcado sobre la izquierda, sacudió de zurda desde afuera del área, pero Facundo Cambeses respondió y mandó la pelota al córner. Independiente salió con otra actitud al complemento.

Y a los 21 minutos, el Rojo llegó al empate desde los doce pasos. La jugada nació con un pelotazo largo de Rey que Ávila peinó para Meza. El volante recibió dentro del área y Mateo Martínez lo derribó, por lo que Facundo Tello sancionó penal. El propio Meza se hizo cargo de la ejecución y, con mucha tranquilidad, cruzó el remate para poner el 1-1.

Formaciones y TV

Racing: Facundo Cambeses; Juan Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Gastón Lodico; Lautaro Díaz, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Maximiliano Meza; Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

Estadio: Cilindro de Avellaneda.

Árbitro: Facundo Tello.

TV: ESPN Premium.