Rally de Catriel-25 de Mayo: Sergio Fernández resistió y volvió a ganar en el Regional

En una carrera que dejó muchos abandonos, Sergio Fernández hizo un gran trabajo y marcó la diferencia. (Omar de los Santos)

Tras emplear un tiempo de 1h11m30s8, Sergio Fernández, navegado por Emiliano Vitale y al mando de un Ford Ka de la A8, se quedó con la clasificación general del Rally Integración Catriel-25 de Mayo. Su escolta fue Omar Kovacevich y tercero quedó Federico Fernández, ambos de la RC5. Esequiel Klein, Paolo Angeloni, Felipe Debasa, Octavio Fernández, Darío Vázquez, Agustín Pistagnesi y Alejandro Zambón completaron los diez primeros lugares de la general. Fue la sexta fecha del campeonato regional del Regional 2026.

Tras una primera etapa en la cual gran parte de los inscriptos completó las 4 especiales, la gran exigencia llegó en la segunda etapa, en la cual abandonaron 15 máquinas. En la A8, sólo dos autos completaron la prueba, siendo Facundo Sabas el escolta de Sergio Fernández, quien venía de ganar la divisional en la Vuelta de la Manzana. En la A6, sólo completó la prueba el neuquino Esequiel Klein (Ford Ka) y en la A7 abandonaron las dos máquinas que estaban inscriptas. El abandono del día sábado del local Mauro Debasa fue el gran golpe de escena de la A6, dónde Klein acumula cuatro victorias consecutivas.

Klein fue el único de la A6 que cumplió con el recorrido. (Omar de los Santos)

Kovacevic y Octavio, dueños de la RC5 y la N2

En ese contexto, fue la RC5 la divisional más interesante. La victoria final fue para Omar Kovacevich (Ford Fiesta), quien le sacó 49s4 a Federico Fernández. Tercero, en otra gran labor, llegó Paolo Angeloni. También quedaron clasificados Darío Vázquez y Emilio Alem. Al igual que Klein, Kovacevich también suma cuatro victorias en fila.

Kovacevich fue segundo en la general y se quedó con el triunfo en la RC5. (Omar de los Santos)

En la N2, Octavio Fernández (Ford Fiesta) alcanzó su quinto triunfo de la temporada, con amplio margen sobre Leandro Paulovich y Toufic Salem. Otro que se está acostumbrando a ganar seguido es Felipe Debasa (Renault Clio), quien ya suma cuatro triunfos en la flamante RC5L. Detrás de él llegaron Juan José Revert, Hugo Cañicura y Jorge Figueroa.

Triunfazo de Pistagnesi y negocio para D’Amico

Tras una apasionante primera etapa, en la cual se impuso Alejandro Zambón por apenas 2s2 de margen sobre Agustín Pistagnesi (VW Gol), este último terminó quedándose con la segunda etapa y el triunfo en la N1. Finalmente, le sacó 43s9 a Zambón. Tercero llegó Facundo Kallobius y cuarto quedó Marcelo Craievich. Al igual que Octavio Fernández, Pistagnesi también suma cinco triunfos consecutivos en su divisional.

En la A1, abandonó Erick Regliner, y de esta manera cortó una racha de cuatro victorias consecutivas. Terminó ganando Fabricio D´Amico (Ford Ka), quien no festejaba desde la primera fecha, cuando venció en Cipolletti. Rubén Martínez y la joven Darian Regliner completaron el podio de la divisional menor.

En los próximos días se confirmará la fecha y la sede de la séptima fecha del certamen que organiza la Asociación Volantes de General Roca y la Federación 11.