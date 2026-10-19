Regional Amateur: los cruces de la tercera ronda de la región patagónica, confirmados

Deportivo Roca se cruzará con Jorge Newbery de Viedma y San Patricio jugará ante Atlético Regina. (Foto: Luján Martínez/@tresalegrestigres)

El Regional Amateur ya tiene definidos los cruces de la tercera ronda en la región patagónica. Los equipos de Río Negro y Neuquén buscarán seguir avanzando en el certamen, que entrega plazas para el Federal A y el Torneo Argentino del Interior, que comenzará a disputarse el próximo año.

Los ocho enfrentamientos tendrán sus partidos de ida este domingo 25 de octubre, mientras que las revanchas se disputarán el domingo 1 de noviembre.

Uno de los cruces más atractivos será el de San Patricio del Chañar ante Atlético Regina. El Albo llegó a esta instancia tras eliminar a Sportsman de Choele Choel en la segunda ronda con un global de 7-2. La serie se definirá en territorio neuquino.

Por otro lado, Deportivo Roca se cruzará con Jorge Newbery de Viedma. El primer duelo será en la capital rionegrina, mientras que la revancha se disputará en el estadio Luis Maiolino, donde el Naranja buscará sellar la clasificación ante su gente.

Además, Alianza de Cutral Co y Maronese deberán afrontar viajes a Bariloche. El Gallo visitará este fin de semana a Cruz del Sur y luego cerrará la serie como local, mientras que el Dino comenzará en Neuquén ante Estudiantes Unidos y definirá la llave en la Cordillera.

Los otros duelos de la Región Patagónica serán entre Camioneros de Río Grande y Bancruz de Río Gallegos, Boxing Club y Escorpión -ambos de Río Gallegos-, JJ. Moreno de Puerto Madryn y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, y la CAI de Comodoro Rivadavia ante Deportivo Villalonga de Viedma.

Todos los cruces de la tercera ronda del Regional Amateur

Partidos de ida: domingo 25 de octubre.

Partidos de vuelta: domingo 1 de noviembre.

Camioneros de Río Grande vs. Bancruz de Río Gallegos. Boxing Club de Río Gallegos vs. Escorpión de Río Gallegos. JJ. Moreno de Puerto Madryn vs. Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia. CAI de Comodoro Rivadavia vs. Deportivo Villalonga. Jorge Newbery de Viedma vs. Deportivo Roca. Atlético Regina vs. San Patricio del Chañar. Maronese vs. Estudiantes Unidos de Bariloche. Cruz del Sur de Bariloche vs. Alianza de Cutral Co.

Los equipos mencionados en primer término serán locales en los partidos de ida.

Cómo sigue el Regional Amateur

La cuarta ronda se disputará el 8 y el 15 de noviembre, con los siguientes cruces:

A: Ganador 2 vs. Ganador 1.

B: Ganador 3 vs. Ganador 4.

C: Ganador 5 vs. Ganador 6.

D: Ganador 8 vs. Ganador 7.

Los equipos mencionados en primer término serán locales en los partidos de ida.

*Con información de Ascenso del Interior