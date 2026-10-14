River empató con Sarmiento en Junín y quedó afuera de los puestos de playoffs en el Clausura

River empató 1-1 con Sarmiento en Junín por la postergada fecha 11 del torneo Clausura y quedó noveno en la zona B, con 17 puntos, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Además, ocupa el octavo lugar de la tabla anual, con 45 unidades, posición que hoy le daría un boleto a la Copa Sudamericana. El Verde, en tanto, quedó cuarto en su grupo, con 21 puntos.

El local avisó a los 3 minutos. Tras un lateral desde la derecha, Nicolás Otamendi y Fausto Vera fueron a disputar de cabeza la misma pelota y ninguno logró despejarla. El balón le quedó al defensor Lucas Suárez, que remató de primera y estrelló el disparo en el palo derecho de Santiago Beltrán. En el rebote, Manuel García probó de nuevo, pero su remate se fue por encima del travesaño y la visita se salvó.

DOBLE CHANCE PARA SARMIENTO EN EL ARRANQUE River se salvó en el comienzo luego del remate en el palo de Suárez y el posterior disparo de García por arriba del travesaño. #LPFxTNTSports https://t.co/PFQDleUrLb October 14, 2026

A los 10 minutos de partido respondió el equipo de Leonardo Ponzio. Ángel Correa envió un gran centro desde la derecha y Sebastián Driussi, exigido, llegó a conectar de aire, pero la pelota rebotó en el travesaño.

EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL PRIMERO A RIVER Correa tiró el centro y Driussi no pudo ajustar bien la definición para abrir el marcador ante Sarmiento. #LPFxTNTSports https://t.co/KhrZ8N5Cjp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026

Luego, Correa quedó mano a mano con Thyago Ayala tras una rápida ejecución de un tiro libre, pero el arquero le ganó el duelo y desvió la pelota al córner, en otra buena llegada de la visita.

A los 15 minutos, cuando River estaba empezando a sentirse cómodo, Sarmiento abrió el marcador. Tras un lateral desde la derecha y una serie de rebotes, Tomás Galván despejó hacia atrás y la pelota le quedó a Junior Marabel, que esta vez se vistió de asistidor y, con un gran centro, habilitó a Julián Contrera para el 1-0 del Verde.

CONTRERA PUSO EL 1-0 ANTE RIVER El mediocampista de Sarmiento definió muy bien tras el centro de Marabel y abrió el marcador. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/NyGqPX730D — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026

El Millonario buscó la igualdad, mientras que los dirigidos por Facundo Sava se replegaron y apostaron al contragolpe. En busca del empate, Thiago Almada y Ángel Correa manejaron los hilos de River, que volvió a generar peligro pasada la media hora con un remate de Tomás Galván. Sin embargo, Juan Manuel Insaurralde apareció con un cierre providencial y evitó la igualdad.

Sobre el cierre de la primera mitad, Correa condujo por el centro y tocó para Gonzalo Montiel, que rompió por dentro y habilitó a Almada. El ex Atlético de Madrid intentó definir sin controlar, pero la pelota se fue lejos del arco y el primer tiempo terminó 1-0 a favor de Sarmiento.

River reaccionó en el complemento, pero no pudo llevarse la victoria

Tal como ocurrió en la primera mitad, Sarmiento fue el primero en avisar en el complemento. Contrera envió un centro desde la izquierda y Santiago Salle le ganó la espalda a Marcos Acuña para rematar desde el borde del área chica. Sin embargo, Beltrán reaccionó y desvió la pelota, evitando el segundo gol del Verde.

BELTRÁN EVITÓ EL SEGUNDO DE SARMIENTO El arquero de River respondió muy bien tras la definición de Salle. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/VE3lgbZOcP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026

A los 7 minutos llegó la respuesta de la visita. Tomás Galván presionó, le robó la pelota a Suárez y tocó para Driussi. El centrodelantero aguantó de espaldas y descargó para Almada, que abrió hacia la izquierda para Correa. El atacante enganchó hacia el medio y remató al arco, pero el disparo fue al cuerpo de Thyago Ayala, que controló en dos tiempos.

Cuatro minutos después, River llegó al gol por medio de Gonzalo Montiel, pero el tanto fue anulado por una mano previa. Correa envió un centro pasado desde la izquierda y Fausto Vera, en el segundo palo, rozó la pelota con el puño antes de tirar un centro al medio. Montiel apareció en el área y la empujó al fondo de la red, pero los jugadores de Sarmiento reclamaron la infracción. El VAR llamó a Sebastián Zunino para que revisara la jugada y, tras observar las imágenes, el árbitro anuló el tanto.

¿ESTUVO BIEN ANULADO EL GOL DE RIVER? El árbitro cobró mano de Vera, previo al centro para la definición de Montiel. ¿Qué te pareció? Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/5I2xJVxjdT October 14, 2026

El lateral se tomó revancha a los 26 minutos del complemento y esta vez su gol sí valió. Thiago Almada recuperó la pelota en campo rival, condujo por el centro y filtró un gran pase para Montiel, que volvió a aparecer como delantero, controló dentro del área y definió para el 1-1.

EMPATE DE RIVER Y PICANTE GESTO DE MONTIEL El lateral del Millonario marcó el 1-1 ante Sarmiento y lo celebró con un gesto que no pasó desapercibido. #LPFxTNTSports https://t.co/mA2RKxslWq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026

Inmediatamente después del gol, el recién ingresado Lautaro Pereyra desbordó por izquierda, enganchó hacia el medio y remató buscando el segundo palo. Ayala se estiró y logró enviarla al córner, en una buena jugada del juvenil que reemplazó a Galván. Además, Acuña, con una molestia muscular, le dejó su lugar a Francisco Ortega.

PEREYRA ENTRÓ Y CASI CLAVA UN GOLAZO PARA RIVER El delantero sacó un remate desde lejos y Ayala respondió con una gran atajada para evitar el segundo del Millonario ante Sarmiento. #LPFxTNTSports https://t.co/o20eGoG0Zl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026

Y a los 32 minutos, Pereyra volvió a estar cerca de darle la ventaja a River. Almada bajó la pelota por izquierda y tocó para Ortega, que metió un gran pase al medio y dejó al juvenil cara a cara con el arco. Sin embargo, su remate pasó rozando el palo izquierdo de Ayala.

¡DE MILAGRO NO FUE GOL DE RIVER! Pereyra abrió el pie para definir, pero la pelota pasó muy cerca del palo del arquero de Sarmiento. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/TEQoAXEZwl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026

En el segundo minuto de los ocho que adicionó Zunino, Otamendi conectó de cabeza tras un córner ejecutado por Pereyra, pero el remate fue directo al cuerpo de Ayala, que controló sin inconvenientes. Finalmente, el marcador no se movió y el partido terminó 1-1.

Los cuatro partidos que le quedan a River en el Clausura

River tendrá cuatro finales para definir su futuro en el torneo. Este domingo visitará a Belgrano y, una semana después, recibirá a Racing. Luego afrontará el Superclásico ante Boca, como visitante, y cerrará la fase regular frente a Aldosivi, también fuera de casa.

El Millonario estará obligado a sumar en estas últimas fechas para meterse entre los ocho clasificados a los octavos de final. Además, necesita cosechar puntos para mantenerse en puestos de clasificación a las competencias continentales a través de la tabla anual, donde actualmente ocupa el lugar que otorga un cupo para la Copa Sudamericana.