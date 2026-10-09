River recibe a Estudiantes de Río Cuarto por el Clausura, sin margen de error: formaciones, hora y TV

Sebastián Driussi sería titular este sábado pese a la molestia que sufrió en la práctica del miércoles. (Foto: Getty)

River recibirá a Estudiantes de Río Cuarto este sábado desde las 21.30 en el estadio Monumental, por la fecha 12 del torneo Clausura. El encuentro contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y será televisado por ESPN Premium.

Tres semanas después de la derrota ante Huracán en su cancha, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio volverá a la acción en un duelo trascendental para ambos, aunque por motivos opuestos. El Millonario necesita recuperarse para seguir en la pelea por la clasificación, mientras que el conjunto cordobés afronta una de sus últimas oportunidades para evitar el descenso.

River marcha noveno en la zona B, con 13 puntos, y todavía tiene pendiente el partido de la fecha 11 ante Sarmiento, que disputará el miércoles en Junín. En la tabla anual ocupa el décimo puesto, fuera de los lugares de clasificación a las copas internacionales de 2027.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, atraviesa una situación crítica. Está último en la tabla anual y en la de promedios, suma apenas seis puntos en el torneo y no gana desde la primera fecha, cuando venció 1-0 a Tigre. El fin de semana pasado perdió 2-1 ante Racing como local y necesita sumar para mantener sus posibilidades de permanecer en Primera División.

Dos dudas para Ponzio en el armado de su equipo

Ponzio tiene prácticamente definido el once inicial, aunque podría introducir una variante respecto del equipo que cayó ante Huracán. Thiago Almada todavía no está al ciento por ciento desde lo físico, tras el desgarro en el cuádriceps izquierdo, y todo indica que apuntan a su regreso para el encuentro frente a Sarmiento. Su lugar se lo disputan los juveniles Lautaro Pereyra y Juan Cruz Meza.

La otra incógnita había pasado por Sebastián Driussi, quien sintió una molestia durante la práctica del miércoles. Sin embargo, el delantero se entrenó con normalidad y sería titular ante el conjunto cordobés.

En el arco estará Santiago Beltrán, mientras que la defensa se mantendría sin cambios, con Gonzalo Montiel y Marcos Acuña por los laterales y Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi como dupla central.

En el medio, Fausto Vera será el volante central, acompañado por Tobías Andrada, recuperado de un desgarro, y Tomás Galván. Aníbal Moreno, quien recibió el alta médica tras 45 días de inactividad por una discopatía lumbar, será una alternativa desde el banco de suplentes. Más adelante, Lautaro Pereyra o Juan Cruz Meza ocupará el lugar de Almada, mientras que Ángel Correa y Sebastián Driussi serán los encargados de la ofensiva.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Lautaro Pereyra o Juan Cruz Meza; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Gonzalo González, Matías Valenti, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Tomás González, Gabriel Alanís; Martín Garnerone e Ibrahim Hesar. DT: Rubén Darío Forestello.

Hora: 21.30.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Monumental.