Con gol de Galván, River le gana a Belgrano en un duelo trascendental por el Clausura

River visita a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, que cuenta con la presencia de ambas parcialidades, por la fecha 13 del torneo Clausura. El encuentro tiene el arbitraje de Pablo Dóvalo y la transmisión de ESPN Premium.

Luego del empate ante Sarmiento, el Millonario llega en el 9° puesto de la zona B, con 17 puntos, y sin margen de error: necesita sumar de a tres para meterse en los puestos de clasificación a los playoffs. El Pirata, por su parte, marcha 3° con 22 unidades.

El partido comenzó con un ritmo frenético y el equipo dirigido por Leonardo Ponzio avisó a los 20 segundos. Tobías Andrada recuperó la pelota tras una buena presión, hizo una pared con Ángel Correa y Leonardo Morales despejó de cabeza desde el piso. En la continuidad de la jugada, el defensor también bloqueó un remate de Lucas Beltrán, que disparó desde el punto penal.

¡EL MILLO SALIÓ CON TODO! Beltrán tuvo la primera chance de River a los 15» segundos de partido ante Belgrano. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/Tsk4eeTh4h — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026

La primera chance del local llegó a los 17 minutos. Luego de un choque de cabezas entre Ramiro Hernández y Lucas Martínez Quarta, el neuquino Adrián Sporle filtró un pase para Lucas Zelarayán, que quedó mano a mano con Santiago Beltrán, pero se enredó y no pudo definir ante el arquero, que achicó rápido y mandó la pelota al córner.

A los 24 minutos, el Millonario volvió a avisar. Martínez Quarta envió un gran cambio de frente para Thiago Almada, que recibió por izquierda y tocó para Ángel Correa. El ex Atlético de Madrid se sacó de encima a Alexis Maldonado con el control y definió de puntín, pero Cardozo se estiró y, con una tremenda atajada, evitó el 1-0.

¡GIGANTESCO CARDOZO! El arquero de Belgrano voló para evitar un golazo de Correa en el Kempes. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/piCX93SZLR October 18, 2026

Unos minutos después, Dóvalo le mostró la roja a Lisandro López por un supuesto pisotón a Ángel Correa. Sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, anuló la tarjeta y la falta al determinar que no hubo contacto. La reanudación fue con un bote a tierra a favor del Millonario, que casi termina en gol: Almada tocó rápido para Ortega, el lateral envió un centro rasante para Beltrán y el delantero no pudo convertir gracias a un buen cierre defensivo.

¡EL VAR ACTUÓ Y DÓVALO REVIRTIÓ SU DECISIÓN! No hubo falta de Licha López sobre Correa, roja anulada y pique para River. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/j9rAqdcawu — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026

El Millonario sigue haciendo méritos para abrir el marcador. A los 37 minutos, Correa capturó un rebote dentro del área y, de zurda, sacó un potente remate que Cardozo logró desviar al córner con una rápida salida.

Sin embargo, a los 41, Belgrano estuvo cerca de dar el golpe. Ramiro Hernández recibió en la mitad de la cancha y tocó para Passerini, que aguantó de espaldas ante Nicolás Otamendi y, tras un rebote, se la devolvió a Hernández. El volante quedó mano a mano con Beltrán, pero el arquero volvió a responder de gran manera y mandó la pelota al córner.

¡ES EL PARTIDO DE LOS ARQUEROS! Santiago Beltrán a puro reflejos para negarle el gol de Belgrano a Hernandes. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/Kqs1AWm2BH — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026

En el tercer y último minuto adicional, River encontró el merecido 1-0. Andrada filtró un pase fuerte para Correa, que intentó gambetear dentro del área y, tras una serie de rebotes, la pelota le quedó a Montiel. El lateral se la dejó a Galván, que de primera abrió el pie y puso en ventaja al Millonario.

¡¡RIVER PEGÓ EN EL MOMENTO JUSTO!! A Galván le quedó la pelota justa y la puso contra un palo para que el Millonario se vaya al descanso 1-0 vs. Belgrano 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/Fx0NamZLLi — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2026

El VAR llamó a Dóvalo para que revisara la posición de Montiel, quien estaba en fuera de juego cuando Correa perdió la pelota. Sin embargo, el árbitro interpretó que los jugadores de Belgrano habían jugado el balón de manera «deliberada» y convalidó el gol. Así, River se fue al descanso en ventaja.

Formaciones y TV

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Ramiro Hernández; Lucas Zelarayán; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

TV: ESPN Premium.