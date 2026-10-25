Apareció Rivero y el Millonario le gana a Racing en el Monumental

Luego de media hora marcada por la paridad, River pegó primero y le gana 1-0 a Racing con gol de Lautaro Rivero, el central que entró para reemplazar al suspendido Lucas Martínez Quarta. El Millonario todavía sueña con la clasificación a la Copa Libertadores y da un paso clave, mientras que la Academia está muy complicado para entrar en los octavos de final del torneo Clausura.

Racing quedó golpeado después del primer tanto y River pudo marcar el segundo de la mano de Ángel Correa. Sin embargo, en la jugada previa al 2-0, Gonzalo Montiel interfirió en la visión de Facundo Cambeses en uno de los remates anteriores, por lo que Leandro Rey Hilfer fue al VAR y lo anuló. Después de eso, finalizó el primer tiempo con el 1-0 parcial.

El equipo de Leonardo Ponzio llega con una gran marca de una derrota en los últimos nueve partidos del torneo luego de ganar con autoridad por 3-0 a Belgrano. Sabe que depende de sí mismo para consolidarse entre los ocho mejores de la zona y trepar en la tabla Anual, a la espera de ver qué Copa podrá jugar en 2027.

El de Chirola Romero tiene un dato positivo y es que solo cayó en una de sus últimas cuatro presentaciones, tras el empate 1-1 con Independiente por el clásico. Pero igual está mal y no puede dejar más puntos hasta el final.

Las formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero