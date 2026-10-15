¿Rotación o titulares?: el plan de Arruabarrena en Boca para recibir a Talleres por el Clausura

Luego de la derrota ante Vasco da Gama en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, Rodolfo Arruabarrena busca pasar rápido la página y volver al triunfo en casa. Boca recibirá a Talleres este viernes, desde las 21:30, por el torneo Clausura.

El encuentro será clave para las aspiraciones del Xeneize. Una victoria lo dejaría, al menos momentáneamente, como líder de la tabla anual. Actualmente, Boca marcha 2°, con 51 puntos, a una unidad de Independiente Rivadavia, que el sábado recibirá a Tigre. En la zona B también pelea arriba: está tercero, con 21 unidades, por detrás de Defensa y Justicia (24) e Instituto (26), que se enfrentarán entre sí.

Por eso, el Vasco se inclinaría por una formación con mayoría de titulares, aunque podría realizar un cambio por línea respecto del equipo que salió desde el arranque ante el conjunto brasileño.

La única baja respecto del último partido es Sebastián Villa, quien volvió a resentirse de un esguince de tobillo y apunta a estar disponible para la revancha ante Vasco da Gama, el próximo martes. En su lugar, el juvenil Rodrigo Bacidalupe se sumará a la nómina de convocados.

Por otro lado, el cuerpo técnico analiza la situación de Rodrigo Battaglia, quien fue suplente en los últimos dos encuentros tras recuperarse de una dura lesión en el tendón de Aquiles que lo mantuvo más de ocho meses fuera de las canchas. El mediocampista tiene chances de volver a la titularidad o, al menos, sumar minutos desde el banco.

En ataque, Miguel Merentiel es el principal candidato para ocupar el puesto de centrodelantero. En la zaga central, en tanto, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Ayrton Costa pelean por un lugar.