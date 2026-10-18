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San Lorenzo le ganó a Estudiantes con un golazo agónico de Facundo Gulli por el Clausura

El Ciclón se impuso 2-1 en el Nuevo Gasómetro con un golazo de Facundo Gulli en el último minuto y se acercó a los puestos de clasificación. El Pincha dejó pasar una oportunidad y complicó sus chances de avanzar.

Redacción

Por Redacción

San Lorenzo derrotó a Estudiantes a domicilio y sueña con la clasificación a los playoffs. (Foto: FOTOBAIRES) Foto: FOTOBAIRES Fecha 13 Torneo Clausura Liga Profesional.

San Lorenzo derrotó a Estudiantes a domicilio y sueña con la clasificación a los playoffs. (Foto: FOTOBAIRES) Foto: FOTOBAIRES Fecha 13 Torneo Clausura Liga Profesional.

San Lorenzo se quedó con un triunfazo por 2-1 ante Estudiantes de La Plata por el torneo Clausura, gracias a un golazo de Facundo Gulli en el quinto y último minuto de adición. El Ciclón se impuso de visitante en un partido cambiante y festejó sobre el final.

El equipo de Boedo avisó antes de los dos minutos. Agustín Ladstatter se la dio de cachetada a Rodrigo Auzmendi, quien sacó un potente remate de derecha que Fabricio Iacovich logró atajar. En el rebote, Gulli no pudo darle dirección al disparo y el arquero volvió a lucirse para evitar el primero.

A los 10 minutos, el árbitro Martínez Beligoy sancionó penal para el Pincha por un grosero agarrón de Ezequiel Herrera sobre Tomás Palacios. Edwin Cetré se hizo cargo de la ejecución y, fiel a su estilo, la clavó en el ángulo para poner el 1-0.

San Lorenzo encontró el empate antes del descanso. A los 44 minutos, Guzmán Corujo conectó de cabeza un centro de Ladstatter desde la izquierda y venció a Iacovich para establecer el 1-1.

En el complemento, Estudiantes fue el que más buscó quedarse con la victoria. Cerca del cierre, José Devecchi respondió ante un remate lejano de Baltasar Rodríguez y mantuvo con vida al Ciclón.

Cuando el empate parecía sellado, San Lorenzo encontró el premio en la última jugada. En el quinto minuto de adición, Nicolás Tripichio le robó la pelota a Bautista Kociubinski, tocó para Alan Salas y el juvenil abrió para Gulli. El delantero recortó hacia el medio y sacó un remate colocado que se clavó en un ángulo para sellar el 2-1 agónico.

Con este resultado, San Lorenzo quedó 9° con 17 puntos, los mismos que Newell’s, que recibirá a Central Córdoba este lunes desde las 19. Estudiantes, por su parte, marcha 10° con 14 unidades, complicó su clasificación a falta de tres fechas para el cierre de la fase regular y ahora pensará en Flamengo, a quien visitará este jueves por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.


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San Lorenzo se quedó con un triunfazo por 2-1 ante Estudiantes de La Plata por el torneo Clausura, gracias a un golazo de Facundo Gulli en el quinto y último minuto de adición. El Ciclón se impuso de visitante en un partido cambiante y festejó sobre el final.

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