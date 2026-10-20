Santino Zilli, de Viedma, se consagró campeón latinoamericano Verde y Oro del CMB en Bolivia

El viedmense Santino Zilli junto a otros argentinos que se consagraron en Bolivia. (Foto: @zillisantinoo)

A sus 18 años, el boxeador Santino Zilli sigue dando pasos importantes en el boxeo amateur. El viedmense se impuso ante el boliviano Eiser Ortiz en la categoría Elite de 70 a 75 kg y se consagró campeón latinoamericano Verde y Oro del Consejo Mundial de Boxeo (WBC Amateur).

El argentino compitió como visitante, ya que el certamen se disputó en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y se quedó con el cinturón por decisión unánime, con un contundente 30-27 a favor en las tarjetas.

Además, el púgil formado en el gimnasio Kingdom de Viedma, bajo las órdenes de su padre y entrenador, Carlos Daniel Zilli, venía de consagrarse campeón argentino juvenil en Buenos Aires a principios de octubre.

En una competencia organizada por la Federación Argentina de Boxeo (FAB), el viedmense derrotó por puntos a Agustín Castillo Roldán en la final del Torneo Nacional Juvenil y se quedó con el título en la categoría de 75 kg.

Con dos títulos consecutivos, Zilli reafirma su crecimiento en el boxeo amateur y suma experiencia en el plano nacional e internacional, con la mira puesta en seguir consolidando su carrera.