¿Se decidió? «A fin de mes compro una estructura de Turismo Carretera», aseguró Marcos Di Palma

Marcos Di Palma lo volvió a hacer. El arrecifeño, que tantas veces amagó, ahora parece haberse decidido a concretar su tan anunciado regreso al Turismo Carretera, la categoría que lo transformó en uno de los personajes más icónicos del automovilismo argentino.

Di Palma dejó la práctica activa como piloto de TC en 2009. Desde ese entonces hasta la actualidad, aunque compitió en la especial carrera de “Los 1000 kilómetros de Buenos Aires” en 2018, el menor de los hermanos declaró, no menos de cinco veces, que su vuelta estaba al caer.

Probablemente, la promesa “más creíble” fue en plena pandemia por el coronavirus. En aquel momento aseguró: “Cuando vuelva el público a los autódromos, yo estaré de regreso”. Pero pasó el tiempo y Marquitos sigue haciendo desear a sus fanáticos.

Aunque referente de la marca Chevrolet, en 2006, Di Palma se pasó a Torino por disconformidad con el reglamento técnico. Oh curiosidad, con ese auto ganó su última carrera.

Sin embargo, días atrás el arrecifeño, de 53 años, que retirado del automovilismo fue Diputado Nacional por el Frente para la Victoria, aseguró que tiene en la mira la compra de una estructura para, finalmente, concretar su regreso.

«Tuve problemas personales, ni de salud, ni económicos. Cuando creí que tenía todo acomodado me entero de que no se puede debutar en el TC dentro de la Copa de Oro. Yo no lo sabía, yo creí que era en las dos últimas carreras. Entonces este año, para no versear, yo voy a comprar el auto de acá a fin de mes. El 27 de octubre, el día del cumpleaños de mi papá compro el auto«, le contó Marcos Di Palma a Luis Calí, relator de Vuelta Previa.

Marcos Di Palma, pole y rueda salida en Buenos Aires 97′ https://t.co/iuqLiq2sHi — Amantes del TC (@AmantesdelTC) April 2, 2026

Y agregó: «Y a partir de ahí ya está, voy a tener el auto, lo voy a tener que armar y voy a tener que correr. No te prometo en qué carrera. Y me tengo que entrenar para no pasar papelones. Juré que debutaba este año pero no pude acomodar mi situación».

Asegura Marcos que su plan de regreso no es hacer negocios, sino que el mismo persigue un fin solidario: «Yo hago muchas cosas en mi empresa, donde tuve que delegar. Yo no voy a ganar plata con el automovilismo porque la voy a donar, entonces tengo que acomodar mi empresa porque tengo que seguir viviendo de lo mío».

Di Palma, hijo del recordado Luis Rubén “El Loco” Di Palma, debutó en la máxima argentina en 1995 sobre una Dodge. Luego, el menor de la dinastía pasó a Chevrolet y comenzó a construir su legado. Si bien no logró campeonar, Marcos ganó carreras, fue protagonista y, por sobre todo, destacó por su excéntrica personalidad, dentro y fuera de las pistas.