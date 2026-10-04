Sin descanso: cuándo y dónde vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

No hay descanso en la agenda del piloto argentino y su continuidad en el calendario 2026.

No hay descanso ni momento para relajar. La agenda deportiva del argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1 tiene continuidad el próximo fin de semana, con un nuevo compromiso válido por el calendario 2026.

Tras su gran actuación de hoy en el Gran Premio de Bahréin celebrado en el circuito de Sepang, en Malasia, que lo vio avanzar desde el 21° al 13° puesto en la competencia ganada por el neerlandés Max Verstappen, el piloto de Alpine continuará en el continente asiático para otro desafiante compromiso.

Desde mañana, pilotos y equipos se trasladarán hasta Marina Bay, para lo que será, desde el próximo viernes, el inicio del Gran Premio de Singapur, decimoséptima cita de la temporada.

Será la tercera vez del piloto argentino compitiendo en el emblemático trazado, perteneciente al gran mundo de la F1 desde 2008 (carrera que se trajo lo suyo). Allí compitió con Williams y con Alpine en las dos últimas ediciones.

En 2024, en esa etapa de interinato como reemplazante del estadounidense logan Sargeant, Franco Colapinto finalizó 11°, al borde de los puntos y por delante de su por entonces compañero de equipo, Alexander Albon.

Mientras que en 2025, el pilarense, que ingresó al team en Imola como reemplazo del australiano Jack Doogan, cruzó la meta en el 16° lugar, por delante del francés Pierre Gasly, con un monoplaza que estaba muy lejos de las prestaciones actuales.

La largada de Franco Colapinto en el GP de Singapur 2024 🇸🇬 🎥 | Seguime para más contenido de Colapinto https://t.co/dL4bY4X8rt March 11, 2026

Así será el resto del calendario

Fecha 17: Gran Premio de Singapur (Marina Bay), 11 de octubre.

Fecha 18: Gran Premio de Estados Unidos (Austin), 25 de octubre.

Fecha 19: Gran Premio de México (Hermanos Rodríguez), 1 de noviembre.

Fecha 20: Gran Premio de Brasil (San Pablo), 8 de noviembre.

Fecha 21: Gran Premio de Las Vegas (Las Vegas), 21 de noviembre.

Fecha 22: Gran Premio de Qatar (Lusail), 29 de noviembre