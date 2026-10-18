Sin el Dibu, quiénes son los candidatos al arco de la Selección Argentina para la última fecha FIFA

Confirmada la baja de Emiliano Martínez en la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA de noviembre, el cuerpo técnico albiceleste, encabezado por Lionel Scaloni, debe poner manos a la obra para decidir su reemplazante en los últimos desafíos del año.

La desgracia del Dibu, que en la víspera sufrió un terrible golpe en el encuentro de Premier League ante Everton, presenta una gran oportunidad a otros arqueros de mostrarse bajo los tres palos de la Albiceleste en los amistosos del 13 de noviembre ante Uruguay en La Bombonera y del 17 ante Costa Rica en el Mario Alberto Kempes.

Hay tres nombres concretamente que se perfilan para reemplazarlo, todos en la órbita de la Selección ya hace un buen tiempo: Geronimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán. Si bien los tres parecen una fija, también se les podría sumar Walter Benítez, quien fue citado por el oriundo de Pujato en el pasado.

Rulli parece el sustituto natural del Dibu. El arquero de 34 años lo reemplazó sobre el final en la goleada 7 a 0 ante Burkina Faso en el Monumental el pasado 3 de octubre, y también fue titular en el triunfo 3-0 ante Islandia en un amistoso previo a la última Copa del Mundo. Además, integra el proceso de Scaloni desde su comienzo en 2018.

Su llegada al Manchester City no es un factor positivo para dicha disputa, ya que en este mercado de pases casi no tuvo acción. Apenas disputó un partido con el buzo de los Citizens y fue en la goleada 5-0 ante Norwich City por la Copa de la Liga el 17 de septiembre.

En una situación similar se encuentra Musso. El guardameta de 32 años surgido de Racing aún no sumó minutos con el Atlético de Madrid en lo que va de la temporada. De hecho, su último partido fue con el buzo celeste y blanco en la victoria 2-0 ante Honduras en un amistoso el 6 de junio pasado.

El duro choque y el momento en que se consuma la lesión del Dibu.

Distinto es el panorama del chico Beltrán, que sí viene con mucho rodaje en el último tiempo. Con solo 22 años, el joven golero se adueñó del arco de River desde la salida de Franco Armani y sus buenas actuaciones, a pesar de algún que otro altibajo, lo mantienen en el radar del fútbol europeo.

Vale recordar que, aunque no formó parte de la lista de 26 convocados, Beltrán acompañó a la delegación argentina en el último Mundial por precaución debido a la lesión en la mano de Martínez y eso ya le dio lugar en la consideración del cuerpo técnico.

Por último, aparece Benítez, quien figuró en la prelista de 55 jugadores reservados para la última cita máxima y recibió el llamado de Scaloni en varias ocasiones en el pasado.