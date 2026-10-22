A puro galope, Franco Colapinto volvió a su niñez en la previa del Gran Premio de Estados Unidos

El campo, uno de sus lugares en el mundo. La niñez de Franco Colapinto tuvo una estrecha relación con el ámbito rural. Por eso, cada vez que se presenta la oportunidad, el argentino aprovecha para volver a aquellos entrañables días de su infancia, donde el caballo y la conexión en la naturaleza lo eran todo.

La previa del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, a celebrarse desde mañana en el Circuito de Las Américas (COTA), le permitió al pilarense regresar, al menos por unas horas, a ese hábitat. Y es que, en Texas, donde se encuentra el trazado de Austin, la tradición «vaquera» es muy fuerte.

Franco and his horse, Smoke 🫶 https://t.co/o4k7HgB32w October 22, 2026

Junto al equipo Alpine, Franco animó un divertido evento promocional en la previa de la fecha 18 del Mundial 2026 de la F1. El argentino dejó por unas horas el volante de su A526 y se reencontró con una de sus grandes pasiones, los caballos, aprovechando la oportunidad para montar y galopar mientras la escudería francesa grababa para las redes sociales.

“Una gran experiencia, montando a caballo por primera vez en Austin, verdaderamente emocionante”, expresó el piloto en el video publicado por Alpine. Con entusiasmo, también bromeó sobre el cambio de vehículo: “Probando un diferente caballo de fuerza (HP) este fin de semana, divirtiéndome”.

A different kind of horsepower to start the weekend 🐴 https://t.co/9UrxxhH97E — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 21, 2026

La actividad tuvo un significado especial para Colapinto. Como se apuntó, el campo marcó a fuego su niñez. De hecho, en cada cierre de temporada, el argentino vuelve a Argentina y aprovecha para revivir esos años de campo y naturaleza. Aunque en 24 horas deberá volver a la oficina competitiva, el pilarense se dio el gustito de visitar un rancho y reencontrarse con esa especial tradición.

Ahora, Colapinto deberá volver a concentrarse en la actividad deportiva. El Gran Premio de Estados Unidos se disputará en el Circuito de las Américas, en Austin, entre este viernes 23 y el domingo 25 de octubre, en una nueva oportunidad para competir en la temporada de Fórmula 1. El objetivo, cortar la mala racha y volver a la senda de puntos.