Tresoldi, el europibe que le hizo tres goles al Inter por Champions y habló de la chance de jugar en la Selección

Nicolò Tresoldi quedó en el centro de la escena europea luego de marcar un triplete ante el Inter en Milán por la Champions League. El atacante de 22 años, que juega en el Club Brujas de Bélgica, no solo se destacó por su actuación, sino también por sus declaraciones sobre la posibilidad de vestir la camiseta de la Selección Argentina.

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El delantero nació en Italia, es hijo de madre argentina y ya representó a Alemania en sus seleccionados juveniles. Además, cuenta con pasaporte italiano, por lo que tiene tres alternativas para definir qué país defenderá en la categoría mayor. En los últimos meses, su nombre comenzó a sonar como una opción para el equipo que conduce Lionel Scaloni.

Tras su gran noche frente al conjunto italiano en el estadio Giuseppe Meazza, Tresoldi fue consultado sobre su futuro internacional y respondió: «Soy italiano pero también alemán… ¡y mi mamá es argentina! Decidiré en el momento adecuado». Con esas palabras, evitó tomar una decisión inmediata y mantuvo abiertas las distintas posibilidades.

“También puedo jugar para ARGENTINA” “ARGENTINA es un país muy lindo, mi mamá es argentina y tengo sangre argentina” “La verdad que no sé qué va a pasar. Ahora juego para Alemania, también tengo pasaporte italiano”. NICOLO TRESOLDI, delantero del Brujas ⚽️🔥 📹 @GermanCarrara para @siempreconargok — Siempre Con Argentina 🇦🇷 (@siempreconargok) October 14, 2026

En diálogo con Siempre con Argentina, el atacante volvió a referirse a la chance de jugar para la Albiceleste. «Puedo jugar para Argentina, es un país muy lindo. Mi mamá es argentina y tengo también un poco de sangre argentina», expresó. También señaló que la definición podría llegar en las próximas semanas, meses o incluso días.

«Ahora juego para Alemania y también tengo el pasaporte italiano, vamos a ver lo que va a pasar», agregó el futbolista, que todavía no resolvió qué selección representará en el futuro. Su situación despertó el interés de los tres países, aunque el conjunto alemán cuenta con el antecedente de sus participaciones en las categorías juveniles.

De concretarse su llegada al equipo de Scaloni, Tresoldi tendría una competencia exigente para ganarse un lugar en el ataque argentino. Julián Álvarez y Lautaro Martínez son las principales referencias en el puesto, mientras que también aparecen alternativas como José Manuel López y Santiago Castro. Por ahora, el delantero del Brujas dejó la puerta abierta y su decisión será clave para conocer dónde continuará su carrera internacional.