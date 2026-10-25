Triste despedida de Phillip Island: por el mal clima, se cancelaron las carreras de Moto GP en Australia

La última edición del Gran Premio de Australia de Moto GP en el icónico circuito de Phillip Island tuvo el peor de los desenlaces. Los organizadores de la prueba decidieron cancelar las competencias previstas para la madrugada argentina, debido a problemas de visibilidad originados por la mala condición climática.

Tras anularse la disputa de las carreras de Moto3, donde compiten los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone, y de Moto2, los promotores esperaron en vano que la climatología ofreciera una mejora, ya no solo para que el helicóptero médico pudiera volare en el área del circuito, sino también en Melbourne, donde está el hospital de referencia para este gran premio.

All together for one final roar at Phillip Island 🥹❤️ #AustralianGP 🇦🇺 | #MotoGP https://t.co/ChhhqTzPXW October 25, 2026

Dado que la situación no cambiaba y que el inicio de la competencia se seguía retrasando (se reprogramó la largada en dos oportunidades), la organización tomó la decisión de cancelar la carrera de Moto GP y de esa forma ponerle fin, al menos por ahora, a la aventura del motociclismo en el tradicional circuito australiano, que hoy celebraba su última edición.

«Existe una limitación para el vuelo del helicóptero médico. Hay mal tiempo tanto en Melbourne como aquí; por tanto, necesitamos que las condiciones permitan operar en ambos lugares. El helicóptero requiere una ventana de unos 60 minutos tanto en Phillip Island como en Melbourne para que podamos iniciar la carrera», informó el Director de carrera, Graham Webber.

Graham Webber, Director de Carrera de MotoGP, nos trae información importante sobre lo que está sucediendo en Phillip Island. ℹ️ https://t.co/6CchWdhK5A — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) October 25, 2026

«Por motivos de seguridad, debemos garantizar que, ante cualquier imprevisto, estemos cubiertos y podamos trasladar a un piloto al hospital con rapidez. En algunos circuitos es posible utilizar la red viaria —mediante una ambulancia, por ejemplo—, pero, lamentablemente, dado que el trayecto al hospital supera los 45 minutos, dependemos necesariamente del helicóptero. En definitiva, estamos totalmente condicionados por las condiciones meteorológicas«, añadió.

Pasados quince minutos de las tres de la tarde hora local, se abrieron los boxes de MotoGP y los mecánicos pusieron en marcha las motos, para empezar a preparar la posibilidad de que se corriera la carrera, algo que resultó en vano.

En su lugar, a modo de agradecimiento a los fanáticos presentes en pista, se planteó que los pilotos puedan salir a pista y hacer dos vueltas de exhibición, detrás del coche de seguridad. Una despedida que naturalmente estuvo lejos de lo esperado.