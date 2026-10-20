Vuelta al gol y desahogo para Julián Álvarez, en el empate de Atlético de Madrid por Champions

Gracias a la vuelta goleadora del argentino Julián Álvarez, el Atlético de Madrid rescató un empate ante Stuttgart por 1 a 1 en el MHP Arena de Alemania, por la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Los dirigidos por Diego Simeone buscaban volver a sumar de a tres luego de la buena victoria en la fecha pasada ante el Manchester United, pero el conjunto alemán, que llegaba con puntaje perfecto tras vencer en sus dos primeras presentaciones, resultó un hueso duro de roer en su estadio.

Tras un primer tiempo complicado, dominado por Stuttgart y que terminó con el equipo alemán en ventaja gracias al gol convertido por Jamie Leweling a los 36 minutos, el Colchonero reaccionó apenas comenzó la segunda parte.

El empate llegó gracias a la Araña, que hoy volvió a la titularidad tal como había sucedido en el pasado compromiso. A los 47′, el ingresado Lookman recibió por la izquierda y asistió para el centro del área a Julián Álvarez, que definió con un potente zurdazo para establecer el 1-1.

Fue el primer gol del delantero argentino en la temporada y el primero en seis meses. Su reencuentro con la red, algo que no ocurría desde el 24 de abril pasado en el 1-1 ante Arsenal por la ida de las semifinales de Champions, fue un desahogo enorme para Álvarez, luego de semanas turbulentas tras los enfrentamientos con la dirigencia Aleti por su deseo frustrado de emigrar a Barcelona.

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El gol revitalizó al equipo de Simeone y mantuvo al Atlético de Madrid en partido en una cancha exigente. No obstante, la expulsión de Morten Hjulmand a los 64’ complicó las chances del Colchonero, que debió replegarse y aguantar el empate.

Julián, que debió replegarse y ayudar en defensa tras quedarse su equipo con un jugador menos, salió del campo a los 78 minutos, cuando fue reemplazado por el mexicano Obed Vargas.

Con este resultado, el conjunto madrileño llegó a los cuatro puntos en la fase de liga de la Champions, mientras que Stuttgart suma siete unidades. La próxima fecha, la cuarta del certamen, tendrá al Atlético de Madrid como local frente a Bayern el 3 de noviembre. Stuttgart, por su parte, visitará a Galatasaray en Turquía ese mismo día.