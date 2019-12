Deportivo Roca aplicará derecho de admisión a partir de 2020

Una semana después de los hechos de violencia que sucedieron en el estadio Luis Maiolino luego de la final de la Liga Confluencia, donde la madre de un jugador de La Amistad resultó gravemente herida por un piedrazo en su cabeza, el presidente del Deportivo Roca, Gustavo López, dialogó con Río Negro.

Aseguró que el club está a disposición de la Justicia, que a partir del 2020 aplicarán el derecho de admisión al estadio, enfatizó que debido a lo sucedido sufrieron un daño económico importante de cara al futuro y también hizo un balance sobre su primer año de gestión.

“Lo que pasó en la final fue un golpe muy duro para todo el club. Tanto en lo anímico de la dirigencia, jugadores y cuerpo técnico, como en el fútbol el daño que hicieron cinco o seis criminales fue inmenso. En lo económico mucho más porque los hechos desarticularon todo lo que estaba proyectado para el Regional. Hay muchas empresas privadas que se bajaron y no tienen intenciones de colaborar por lo que pasó”, indicó el mandamás Naranja.

Además de las perdidas a futuro, el presidente de la institución no descartó la situación penal y civil que van a recibir por parte de la familia damnificada.

“Estamos esperando que la policía eleve a la fiscalía sus investigaciones para continuar con el expediente. Desde un primer momento, el club se puso a disposición de la Justicia y también contamos con mucha información para proporcionar a la causa. A partir del año que viene vamos a aplicar el derecho de admisión con el respaldo de las fuerzas de seguridad”, agregó el presidente quien asumió a mediados de febrero de 2019.

López aseguró que luego de los hechos mantuvo contacto con el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri, y el Ministro de Seguridad, Gastón Pérez Estevan, para ver que soluciones se le puede encontrar a la violencia en el fútbol.

Con respecto a las sanciones, el presidente aseguró que la suspensión del Luis Maiolino solo es aplicable en el ámbito de la Liga Confluencia, por lo que en principio no afectaría la participación del Depo en el Regional Amateur ni tampoco la realización del Mundialito. “Aún así no puedo garantizar de lo que pueda surgir desde el ámbito de la justicia Penal, aunque creemos que el estadio no se va a ver afectado porque los hechos no se produjeron por situaciones de ineficiencia de infraestructura o edilicia sino que fueron personas desde el exterior. Pero debemos aguardar”, explicó López.

El dirigente también se encargó de aclarar que en todo momento desde el club estuvieron en contacto con la gente de La Amistad. “Lo más importante siempre fue el estado de salud de la madre de Rodrigo (Mora) y si bien estuvo muy bien atendida en el hospital, Roca puso a disposición a todos sus contactos para que todo salga bien”, agregó.

Con respecto a los rumores de renuncias de algunos dirigentes y allegados al club tras los incidentes, López indicó que no hubo renuncia alguna: “fueron expresiones de tristeza que en ese momento dio un miembro de la Comisión Directiva y un colaborador que estaban muy apenados pero que continúan ayudando”.

“Un minuto de furia no puede arruinar el trabajo de un año, fue un daño muy grave y estoy muy apenado porque son cosas que alejan a la familia de la cancha, necesitamos del apoyo de la gente y eso no ayuda”, aseveró el presidente quien bajo su gestión debió atravesar dos situaciones muy similares en la Liga Confluencia. La anterior había sido en las semifinales del Apertura, donde también hubieron hechos violentos hacia la parcialidad de Unión de Allen.

Más allá de los tristes episodios de violencia que vivió el club a través del fútbol, Gustavo López también se tomó un tiempo para hacer un balance su primer año de gestión.

“Desde lo estrictamente futbolístico se hizo un gran trabajo en las inferiores, con más de 20 profesionales trabajando junto a los chicos, de los cuales muchos formarán parte del proyecto para el Regional Amateur”, enfatizó López.

También se encargó de remarcar el buen trabajo que hicieron en otras disciplinas como la natación donde afrontaron el desafío de organizar el torneo Patagónico con 600 nadadores de toda la región y la presencia del básquet femenino que llegó a instancias finales de certámenes nacional tanto a nivel formativo como de Primera.

“El balance que yo hago es positivo, más allá de estos golpes he tenido muy en claro el horizonte del club. En lo deportivo se le dio participación a 900 chicos que transitaron por el club, tuvimos la primera promoción del CEM 150. Tuvimos golpes duros que forman parte del aprendizaje y la vida misma. Ahora estará en nuestra capacidad superarnos y no desviarnos de lo principal que es cuidar a nuestros deportistas”, finalizó López.