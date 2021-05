“Desing Thinking” para ideas neuquinas

De la idea al proyecto. El diseño, una de las claves para alcanzar el éxito emprendedor.

Suelen haber ideas que alcanzan la madurez y se convierten en un proyecto productivo y rentable. Otras en cambio no logran florecer y pasan al olvido.

Detectar la diferencia y encontrar las herramientas para convertir una idea en un emprendimiento es esencial.

Tal es el objetico del programa “Diseña tu idea”, en el que 16 emprendimientos neuquinos validaron sus ideas-proyecto mediante la metodología conocida como design thinking. La misma se centra en el usuario y permite testear hipótesis en poco tiempo. La técnica consiste en utilizar las estrategias de un diseñador a finde resolver un problema. Para ello se descompone el problema, se divide en partes más pequeñas, se analiza, y se trabaja en equipo de manera empática.

El dictado de los contenidos del curso se realizó a lo largo de dos meses con modalidad virtual, lo cual permitió la participación de emprendedores de diversos puntos de la provincia. El programa fue organizado por Centro PyME-ADENEU y los contenidos estuvieron a cargo de Fundación Empretec.

Los proyectos participantes apuntan a la fabricación y diseño de productos y a la prestación de diversos servicios. Los mismos se encuentran en Cutral Co, Taquimilán Abajo, Junín de los Andes, Chos Malal, Aluminé, Villa La Angostura, Centenario y Neuquén capital.

“Con este tipo de herramientas logramos complementar la oferta de servicios a los emprendedores, aportando en su temprano estadío, capacidades para incorporar mayor innovación y valor a su propuesta de la mano de entrevistas dirigidas y una ágil prueba y error” aseguró Julián Cervera, gerente general de Centro PyME-ADENEU.

Por su parte el presidente de Fundación Empretec, Adrián Lebendiker destacó la importancia de la metodología del design thinking en el actual contexto: “Una muestra como la pandemia es más que suficiente para ver que necesitamos cada vez más este tipo de herramientas”. Explicó además que “en la planificación de actividades se debe incorporar la incertidumbre, en particular en el ámbito emprendedor. Es necesario incorporar metodologías que puedan planificar en la incertidumbre. El desing thinking, que viene del campo del diseño, ha sido tomada como una metodología para el desarrollo de nuevos productos o negocios, en contextos de incertidumbre, poniendo el foco tanto en los usuarios como en los sistemas complejos”.

Dato 16 Los emprendimientos neuquinos que participaron de la experiencia del “desing thinking” para sus proyectos.